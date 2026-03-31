Ohňostroje ve Varech končí, pořadatelé filmového festivalu chystají náhradu

  14:32
Zákaz odpalování zábavní pyrotechniky v Karlových Varech nově platí v celém městě. Vyhlášku v úterý schválili zastupitelé, v platnost vstoupila okamžitě. Reagovat musejí i pořadatelé mezinárodního filmového festivalu, kteří chystají náhradu za ohňostroj.

Samotný závěr úvodního festivalového večera ozářil ohňostroj (1. července 2022) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Vedení města o vyhlášce jednalo i s vedením Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové z ANO na slavnostní zahájení chystá místo ohňostroje jinou formu oslavy. Na dodržování zákazu se magistrát dohodl i s hoteliéry a restauratéry.

Podle náměstka primátorky Martina Duška z ANO bude oslava Nového roku řešena jiným způsobem, například dronovou nebo světelnou show.

Od loňského prosince v Česku platí zákaz používání pyrotechniky kategorií F2 a F3 v okruhu 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, útulků pro zvířata nebo zoo a dalších uvedených míst. Zákaz se týkal i lázeňského území.

Zákaz pyrotechniky zamotal Čechům hlavu. Jak najít místo na silvestrovský ohňostroj

Podle karlovarského magistrátu byla tato forma těžko vymahatelná, město proto schválilo celoplošný zákaz. „Dosud se musely dodržovat vzdálenostní limity, což v tuto chvíli padá a pyrotechniku nebude možné používat vůbec,“ řekl náměstek. Dodal, že zákaz se netýká kategorií pyrotechniky, které jsou legislativně vymezené.

Pro vyhlášku v úterý hlasovalo 25 ze 29 přítomných zastupitelů, někteří ale zpochybňovali její vymahatelnost. „Myslím si, že ve 21. století jsme schopni slavit jinak, než že několikrát do roka uděláme z našeho lázeňského města válečnou zónu,“ řekl na jednání zastupitelstva Adam Klsák z Karlovarské občanské alternativy (KOA).

Karlovarští zastupitelé dnes také schválili vyhlášku o nočním klidu, který ve městě začíná ve 22:00. „Výjimkou bude kulturní akce na meandru 21. a 22. srpna a festival Vary září 11. a 12. září,“ řekla primátorka.

Oficiální ohňostroj na přelomu roku nepořádají Karlovy Vary už několik let, stejně jako ostatní velká města v kraji.

