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Za výbuch domu v Toužimi může výroba domácí pyrotechniky, policie látku zajistila

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  7:24
Pyrotechnik našel při prohlídce bytu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku, kde v sobotu explodovala při manipulaci neznámá látka, zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Uvedla to v noci na neděli policie na síti X. Obyvatelé domu se podle ní mohou vrátit do svých bytů, další nebezpečí už nehrozí. Při výbuchu se zranili dva lidé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policie nález zajistila a po převezení bude dále zkoumán. „Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté,“ sdělila policie na sociální síti bez dalších podrobností.

Podle jejích dřívějších informací k sobotní explozi v panelovém domě v Toužimi došlo při manipulaci s dosud neznámou látkou. Zranění přitom utrpěli dva lidé.

V panelovém domě na Karlovarsku došlo k výbuchu. Na místě zasahuje vrtulník

Ženu v kritickém stavu záchranáři transportovali letecky do nemocnice v Praze, muže odvezla sanitka do nemocnice v Plzni, uvedla záchranná služba.

Z domu bylo evakuováno dalších šest lidí, informovala v sobotu policie na X. Na místě výbuchu zasahovaly všechny složky záchranného systému.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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