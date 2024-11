Tetřívek i sýc u nás prospívají i bez ptačí oblasti, odmítá ji božídarský starosta

Vláda přitom postupuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu. A zřízení oblasti kvituje i Asociace ochrany přírody a krajiny (AOPK).

„Město Boží Dar si dovoluje upozornit na skutečnost, že počátkem devadesátých let minulého století nebyl tetřívek na správním území již skoro vůbec přítomný,“ napsal starosta Jan Horník v dopisu vládě.

Především díky péči města a jeho lesní správy se podle něj ze skoro nulového stavu podařilo jejich počet zvýšit tak, že je v současnosti na území města jedno z největších tokanišť v České republice.

„Nebylo k tomu potřeba žádných zásahů ochrany přírody ani nařízení vlády, a už vůbec ochránců přírody. Obdobně je tomu se sýcem rousnatým, který je v Centrálním Krušnohoří naprosto běžným ptákem,“ argumentoval Horník.

Zamýšlená ptačí oblast se podle jeho vyjádření bude překrývat s mnoha celky na různých stupních ochrany přírody v Krušných horách. „Konkrétně jde například o Krušnohorské plató, přírodní park Zlatý Kopec, řada biokoridorů a v neposlední řadě i památkovou zónu Hornické kulturní krajiny, která je zapsaná na seznamu UNESCO,“ vypočetl božídarský starosta.

Vládní nařízení o ochraně obou druhů ptáků je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu z roku 2009. „Vymezení nové ptačí oblasti zajistí reprezentativní ochranu daných druhů v národní soustavě Natura 2000,“ informovalo ministerstvo životního prostředí na svém webu.

„Ptačí oblasti se zaměřují na zvýšenou péči o mizející evropské druhy a měly by přispět k lepší péči o místa, kde se jim doposud daří. Krušné hory hostí naši nejpočetnější populaci tohoto vzácného druhu a vyhlášení ptačí oblasti by mělo pomoci zajistit, aby tento pták z naší přírody nezmizel definitivně,“ uvedla Karolína Šůlová, mluvčí AOPK.

Dlouhodobě kritizuje i CHKO Krušné hory

Jan Horník přesto považuje ptačí oblast za byrokratický nesmysl. „Pokud by toto nařízení vlády mělo naplňovat závazky procentuální ochrany území České republiky, tak je to zase byrokraticky nesmyslné, jako současné směřování k zelené Evropské unii, což se Evropskému společenství začíná zcela vymykat kontrole a uvádí do nemalých existenčních problémů,“ nebral si Horník servítky.

Administrativní nařízení podle něj nepřinese nic, pouze ubere na svobodách lidí žijících v chystané ptačí oblasti. Apeluje proto na vládu, aby její vyhlášení zvážila a v konečném důsledku ji jako zcela nadbytečnou zamítla.

„V opačném případě tím dopustí jen dalšího zbytečného omezení svobody lidí žijících v Centrálním Krušnohoří a přitom paradoxně nebude mít nástroje, aby volnému pohybu a výběru stanovišť tetřívka a sýce nějak zabránila,“ dodal Horník.

Ten dlouhodobě patří i ke kritikům projektu Chráněné krajinné oblasti Krušné hory. Ta bude s přibližně 1200 kilometry čtverečnými největší takto chráněnou lokalitou v České republice, pokud její vznik vláda odsouhlasí. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka by k tomu mohlo dojít po roce 2026.

Impozantní námluvy s nafouknutými vaky na prsou předvádí tetřívek pelyňkový. Samci tokají, aby se dvořili samicím a vymezili si teritorium na louce.