Jeden z dvanácti stánků s petičními archy se v pátek objevil například v pěší zóně u obchodního domu Prior.

„Naše město stojí před jednou z největších investic ve své novodobé historii. Podle vedení města má průmyslový park Cheb II potenciál přinést nová pracovní místa, podpořit podnikatelské prostředí a posílit ekonomiku regionu. Ovšem o rizicích, která tento projekt přináší, se příliš nehovoří. A přitom se jedná o projekt, který se dotkne každého obyvatele Chebu,“ předestřel potíže iniciátor petice a opoziční zastupitel Martin Černík.

„Město není na projekt takového rozměru připraveno. Již dnes má problémy s bezpečností, s dopravou, s vysokou kriminalitou spojenou s výskytem bezdomovců a drog, s nedostatkem policistů, strážníků, hasičů, lékařů a zdravotníků. Chybí dostupné nájemní bydlení, v souvislosti s průmyslovým parkem Cheb I se ve městě zvýšily počty cizinců,“ vyjmenoval problémy, které podle něj stavba nové průmyslové zóny ještě zhorší.

Věc je podle něj nutné transparentně otevřít a všechna negativa i pozitiva důkladně prodiskutovat, aby obyvatelé města měli veškeré informace a mohli o projektu spolurozhodovat v místním referendu.

„Ta negace, s níž lidé proti plánu vystupují, vyplývá především z neinformovanosti,“ míní zástupce chebského starosty Pavel Pagáč. „Veřejnost vidí, co se děje v současné době, že tu pracují Ukrajinci, Filipínci, Mongolci… Ale tohle od nového parku neočekáváme. Měli by tu najít zaměstnání naši občané, má tu být výroba s přidanou hodnotou, vývoj, podpora vysokoškolského vzdělávání a podobně.“

Strategická podnikatelská plocha by mohla být pro investory nachystaná do tří let. Město toho chce dosáhnout ve spolupráci se Státní investiční a rozvojovou společností. Ta by měla založit spolu s městem společný podnik, do něhož město vloží pozemky, rozvojová společnost zajistí financování a výstavbu infrastruktury.

Město od státu očekává jednak pobídky pro samotnou výstavbu, pomoc s rozvojem města i podporu potencionálního investora, který by měl do Chebu přinést zajímavé pracovní příležitosti. „Uvědomujeme si, že zpracované dopadové studie ukazují na řadu problémů, které bude třeba v souvislosti s výstavbou parku řešit. Třeba dostupné bydlení, lékařskou péči a další. Některé z nich řešíme už nyní,“ dodal Pagáč.

Podle starosty Jana Vrby by město mělo mít při výběru investora právo veta. A jedním z předpokladů, aby případného investora schválilo, je například podstatně vyšší průměrná mzda.

„Dopadová studie říká, že se výrazně změní kvalifikační struktura zaměstnanců. To by mělo mít pozitivní vliv na klima ve městě a pocit bezpečí,“ podotkl starosta Vrba s tím, že vedení radnice se oprávněné kritiky nebojí.

Podle informací uvedených na webu právní poradny Frank Bold by v případě obce s počtem obyvatel od 20 tisíc do 200 tisíc mělo k vyhlášení referenda stačit deset procent podpisů oprávněných osob, tedy s volebním právem. Těch je v Chebu zhruba 23 tisíc.

Iniciátor petice Martin Černík by chtěl sběr podpisů ukončit 19. června, aby se případně stihlo místní referendum uspořádat společně s podzimními parlamentními volbami.