Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

  9:42aktualizováno  9:47
U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní haly, na jejichž přípravě budou spolupracovat SUAS GROUP jako majitel pozemků a investiční skupina Accolade Holding.
ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Zástupci obou stran podepsali smlouvu o společném podniku. Pokud se potřebná povolení podaří zajistit během letošního roku, měla by stavba začít počátkem roku 2027. Ve společném tiskovém prohlášení to v úterý uvedly obě zainteresované firmy.

Cílem projektu je podpořit dlouhodobý rozvoj Sokolovska v době, kdy se region proměňuje po útlumu těžby hnědého uhlí. Oba partneři mají ambici přivést do regionu společnosti z výroby, výzkumu a vývoje, logistiky či technologií, které doplní místní ekonomiku o nová odvětví, navážou na industriální tradici a vytvoří kvalifikovaná pracovní místa. Společný podnik SUAS GROUP a Accolade Holding má urychlit přípravu lokality a najít nájemce.

Skupina Accolade v Karlovarském kraji působí mnoho let, stojí za průmyslovými zónami v Chebu, Ostrově i u Karlových Varů. Nedávno Accolade nabídl vstup i do připravované Strategické podnikatelské zóny Cheb. Město ale rozhodlo, že v přípravě bude dál pokračovat se státem.

„Společný podnik se SUAS GROUP nám otevírá možnost zde začít realizovat první projekt s přibližně 170 tisíci metry celkové pronajímatelné plochy. Chceme vytvořit moderní průmyslový areál, který bude přínosem jak pro Sokolov a místní obyvatele, tak celý kraj i tuzemskou ekonomiku,“ uvedl spolumajitel Accolade Milan Kratina.

Smlouvu podepsali Milan Kratina (za Accolade, vlevo), Miroslava Watzko, předsedkyně rady jednatelů SUAS Real Estate a David Chládek, jednatel SUAS Real Estate.

Sokolovsko je přitom pro Accolade novým místem působnosti. „Dlouhodobě ho vnímáme jako lokalitu s výjimečným potenciálem,“ konstatoval Kratina.

„Podařilo se nám úspěšně završit jednání, během kterých jsme řešili podobu spolupráce se skupinou Accolade. Na jejím základě budou zahájeny projektové práce a povolovací procesy zaměřené na přípravu lokality k realizaci a současně budou zahájena jednání s potenciálními nájemci plánovaných hal,“ doplnil jednatel SUAS Real Estate David Chládek.

Plocha mezi Sokolovem a Starým Sedlem, která by mohla do budoucna nabídnout až 170 hektarů, byla jednou z průmyslových zón, které vláda zvažovala zařadit mezi strategické pro Česko. Nakonec ale dostal přednost park v Chebu. Staré Sedlo ale zůstalo jako záložní pro případné investory.

Pozemky, dnes zemědělsky využívané, patří skupině Sokolovská uhelná a sesterské SUAS GROUP. Skupina chtěla původně využít dotace z programu Spravedlivá transformace a projekt průmyslové zóny u Starého Sedla byl jedním ze strategických projektů Karlovarského kraje. Ale na podzim loňského roku SUAS GROUP od dotačního projektu odstoupila s tím, že podmínky byly příliš omezující.

Průmyslová zóna Staré Sedlo sever leží severovýchodně od Sokolova, v těsné blízkosti evropské mezinárodní silnice E49. Karlovy Vary jsou vzdálené zhruba 20 kilometrů, Cheb přibližně 30 kilometrů, Plzeň 80 kilometrů a Praha 150 kilometrů. Významnou výhodou je také blízkost německých hranic.

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

