„Nechceme postupovat cestou drahých experimentů bez jasného výsledku. Chceme využívat zkušenosti evropských regionů, které jsou v této oblasti před námi, a soustředit se na projekty, které budou technologicky proveditelné a především ekonomicky smysluplné. Členství v evropské platformě nám zároveň umožní aktivně ovlivňovat budoucí směřování vodíkových technologií a prosazovat zájmy Karlovarského kraje na evropské úrovni,“ řekl Martin Hurajčík, náměstek hejtmana Karlovarského kraje.
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Unikátní projekt prověřila zima. Na Ašsku lidé topili směsí zemního plynu a vodíku
Karlovarský kraj, který v projektu zastupuje Krajské inovační centrum Karlovarského kraje (KIC KK), se zapojil do dvou pracovních skupin. Skupina Mobility se věnuje využití vodíku v dopravě, skupina Natural Hydrogen pak přírodnímu vodíku, který vzniká v zemské kůře.
„V obou pracovních skupinách budeme navazovat kontakty s výzkumnými týmy a průmyslovými podniky. Zajímat nás bude, co se jim při přípravě projektů osvědčilo a co by dnes udělaly jinak. Firmám, obcím i výzkumným organizacím z našeho kraje pak můžeme zprostředkovat partnery, se kterými mohou připravovat společné projekty,“ uvedl Vlastimil Veselý, ředitel KIC KK, které v kraji koordinuje rozvoj vodíkového hospodářství od konce roku 2023.
Aktuálně zpracovává krajskou vodíkovou strategii, akční plán a koncepci rozvoje lidských zdrojů. Vedle toho připravili odborníci z centra pro žáky 6. a 7. tříd vzdělávací program Vodík do škol. Letos se do něj zapojilo přes 600 žáků z devíti základních škol v kraji. Karlovarský kraj je vedle Moravskoslezského a Ústeckého jedním ze tří českých regionů, které rozvíjejí takzvaná vodíková údolí – tedy propojení výroby, distribuce a využití vodíku v průmyslu, dopravě či energetice na jednom místě.
Příkladem jsou Hranice u Aše, kde vůbec poprvé začala před časem ve veřejné plynárenské distribuční síti proudit směs zemního plynu a obnovitelného vodíku. Jde o pilotní projekt, který ověřuje možnosti budoucího využití H2 v energetice. Vodík se přímo zde i vyrábí a kromě znatelného snížení emisí přináší jeho využití v plynové směsi i posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti regionu.
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Před spuštěním provedl dodavatel rozsáhlé kontroly plynových spotřebičů a spalinových cest na všech odběrných místech ve městě. Výsledky potvrdily, že zařízení mohou směs bez problémů využívat. Žádné dodatečné úpravy nebyly potřeba.
Využitím vodíku se zabývá i krajská hospodářská komora. V rámci připravované mezinárodní vodíkové koncepce navrhuje vodíkový vlak – přímé železniční spojení z Chemnitz do Karlových Varů, případně až do Mariánských Lázní. Takové řešení může představovat jednu z možných alternativ k dieselovým soupravám.
„Vodíkový vlak do Chemnitz je pro nás příkladem, proč by koncepce neměla zůstat jen dokumentem v šuplíku. Spojuje několik témat najednou. Horší dopravní dostupnost Karlovarského kraje, potřebu lepšího napojení na Sasko, rozvoj bezemisní dopravy i využití vodíku v reálném provozu. Tyto projekty mohou dát novým technologiím konkrétní obsah,“ doplnil hlavní řešitel projektu Richard Štěpánovský.