Špičkové sedačky pro BMW budou vyrábět v Chebu, produkci využije v modelu iX1

Výrobní, skladovací a administrativní prostory o celkové ploše téměř 28 tisíc metrů čtverečných vznikly rozsáhlou adaptací původně logistické budovy, kterou developerská společnost Panattoni přizpůsobila potřebám automobilové výroby. Investorem projektu a vlastníkem nemovitosti je fond kvalifikovaných investorů Accolade Industrial Fund, součást platformy Accolade Funds.
„Výše naší investice v Chebu přesahuje jednu miliardu korun. V novém závodu budeme vyrábět autosedačky pro nový plně elektrický model iX1 od německé automobilky BMW. Dále zde bude probíhat testování sedadel a měření, součástí provozu bude i vývojové centrum pro potahy,“ říká Andrej Abrešek, ředitel závodu Grammer Jifeng Automotive Seating v Chebu.
Sériová výroba, která bude z velké části automatizovaná, by měla začít zhruba za rok. Do budoucna společnost plánuje vytvořit až 500 pracovních míst.
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Grammer Jifeng Automotive Seating je mezinárodní společnost zaměřená na vývoj, výrobu a dodávky automobilových sedadel a kompletních sedacích systémů pro světové automobilky. Firma vznikla jako společný podnik německé společnosti GRAMMER AG a čínské skupiny Jifeng.
Díky tomu spojuje dlouholeté zkušenosti společnosti GRAMMER v oblasti automobilových interiérů s dynamickým růstem a výrobní základnou skupiny Jifeng. Grammer Jifeng Automotive Seating působí prostřednictvím výrobních závodů a vývojových center v Evropě, Číně a jihovýchodní Asii. Své evropské působení nyní společnost rozšiřuje i v České republice.
Prostor v Chebu měl původně sloužit pro Kaufland, ovšem ten ze záměru vycouval. A když v té době společnost Grammer Jifeng Automotive Seating hledala prostory pro novou výrobu, našla zde zázemí, které bylo možné flexibilně přizpůsobit jejím představám.
Pro úspěch projektu byla zásadní hlavně rychlá adaptace budovy na nové využití. „Budovu jsme dostali zpět vloni v prosinci a už v září letošního roku Grammer dostal povolení ke zkušebnímu provozu. Potvrdilo se, že když jednou ten prostor postavíte a máte vybudovanou infrastrukturu, tak jej využijete na jakýkoliv jiný typ podnikání,“ řekl ředitel Panattoni Pavel Sovička.
Budova si i po přestavbě zachovává mimořádně vysoký standard udržitelnosti. Při původním dokončení získala certifikaci BREEAM a ve své době patřila k nejudržitelnějším průmyslovým stavbám na světě. Součástí budovy jsou například fotovoltaická elektrárna, venkovní stínění a systém, který využívá dešťovou vodu ke splachování toalet.
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Panattoni Business Park Cheb South vznikl na brownfieldu v areálu bývalých strojíren. Podle šéfa Accolade Funds Milana Kratiny byly investice do přestavby celého areálu přes tři miliardy korun.
„Z pohledu stavebního procesu je přestavba brownfieldů extrémně zatěžující a velmi složitá. Na druhou stranu ty plochy jsou často na dobrých místech, jako třeba tady, a byla by škoda toho nevyužít. Ale vždy se musí dopředu potkat představa investora a prodávajícího,“ řekl Kratina.
Podle něj je aktuálně z celkové plánované plochy 99 025 m² je v současnosti dokončeno 87 160 m² ve třech budovách. Dvě z nich získaly certifikaci BREEAM New Construction na nejvyšší úrovni Outstanding. Společnost Grammer si v rámci parku dlouhodobě pronajala budovu o rozloze 27 676 m², což představuje zhruba třetinu využité plochy. V areálu je k dispozici ještě zhruba 30 tisíc m² průmyslových ploch pro budoucí zájemce.