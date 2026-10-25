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Z luxusní plachetnice na pulty obchodů. Moser představuje levitující sklenice

Petr Kozohorský
  9:47
Autorem podoby kolekce Levitation je francouzský architekt a designér Maxime...

Autorem podoby kolekce Levitation je francouzský architekt a designér Maxime d’Angeaca. | foto: Moser

Výroba kolekce Levitation je řemeslně velmi náročná, ročně tak vzniká pouze 200...
Výroba kolekce Levitation je řemeslně velmi náročná, ročně tak vzniká pouze 200...
Výroba kolekce Levitation je řemeslně velmi náročná, ročně tak vzniká pouze 200...
Výroba kolekce Levitation je řemeslně velmi náročná, ročně tak vzniká pouze 200...
9 fotografií
Zatím pouze na palubě největší plachetnice světa Orient Express Corinthian si mohli její pasažéři užívat doušku moku z exkluzivních sklenic karlovarské sklárny Moser. Ta nyní unikátní kolekci Levitation (levitace) nabízí i ostatním zákazníkům. Souprava vznikla ve spolupráci s francouzským architektem a designérem Maximem d’Angeaca.

Kolekce Levitation obsahuje pět typů sklenic. Na víno, vodu, whisky, martini a long drink. Design souboru vzdává hold stylu art deco a preciznosti práce mistrů sklářů.

„Bez řemeslného mistrovství nedokážeme vytvořit nic. I ten nejlepší nápad na světě je bez lidí, kteří ho dokážou uskutečnit, bezcenný,“ říká o spolupráci s karlovarskou sklárnou Maxime d’Angeac.

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Orient Express je pro něj dlouhodobým projektem, který zahrnuje jak novou interpretaci ikonického vlaku, tak svět luxusních plachetnic.

„Kolekce Levitation se stala součástí zážitku na palubě plachetnice Orient Express Corinthian a počítá se také s jejím využitím při uvedení legendárního vlaku Orient Express. Propojuje tak dvě podoby cestování, které kladou důraz na design, komfort a prvotřídní řemeslo,“ vysvětlila Barbora Vondalová, mluvčí sklárny Moser.

Autorem podoby kolekce Levitation je francouzský architekt a designér Maxime d’Angeaca.
Výroba kolekce Levitation je řemeslně velmi náročná, ročně tak vzniká pouze 200 kusů od každé ze sklenic.
Výroba kolekce Levitation je řemeslně velmi náročná, ročně tak vzniká pouze 200 kusů od každé ze sklenic.
Výroba kolekce Levitation je řemeslně velmi náročná, ročně tak vzniká pouze 200 kusů od každé ze sklenic.
9 fotografií

V kolekci Levitation se snoubí krása tradičního karlovarského křišťálu s vizuální lehkostí. „Ostré broušené plochy zachycují světlo a zvýrazňují tvar sklenic. Důležitou roli hraje také samotný zážitek z používání – váha sklenice v dlani a její tvar,“ přiblížila unikátní kolekci mluvčí sklárny.

Za výsledným designem podle ní stojí pět let vývoje a úzká spolupráce Maxime d’Angeaca s mistry sklárny Moser v Karlových Varech. „Návrhy postupně rozvíjeli a zdokonalovali, přičemž některé z nich posouvaly možnosti tradiční ruční výroby až na jejich hranici,“ doplnila Vondalová.

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Kolekce pěti sklenic je proto náročná na výrobu. To se odráží i v relativně malé produkci. „Ročně vzniká nejvýše 200 kusů od každého typu sklenice a jejich výrobu zvládne jen několik nejzkušenějších mistrů. Výrobní kapacitu tak neurčuje pouze poptávka, ale především čas, soustředění a řemeslné zkušenosti, které nelze uspěchat,“ dodala mluvčí karlovarské sklárny.

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