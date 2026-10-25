Kolekce Levitation obsahuje pět typů sklenic. Na víno, vodu, whisky, martini a long drink. Design souboru vzdává hold stylu art deco a preciznosti práce mistrů sklářů.
„Bez řemeslného mistrovství nedokážeme vytvořit nic. I ten nejlepší nápad na světě je bez lidí, kteří ho dokážou uskutečnit, bezcenný,“ říká o spolupráci s karlovarskou sklárnou Maxime d’Angeac.
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Orient Express je pro něj dlouhodobým projektem, který zahrnuje jak novou interpretaci ikonického vlaku, tak svět luxusních plachetnic.
„Kolekce Levitation se stala součástí zážitku na palubě plachetnice Orient Express Corinthian a počítá se také s jejím využitím při uvedení legendárního vlaku Orient Express. Propojuje tak dvě podoby cestování, které kladou důraz na design, komfort a prvotřídní řemeslo,“ vysvětlila Barbora Vondalová, mluvčí sklárny Moser.
V kolekci Levitation se snoubí krása tradičního karlovarského křišťálu s vizuální lehkostí. „Ostré broušené plochy zachycují světlo a zvýrazňují tvar sklenic. Důležitou roli hraje také samotný zážitek z používání – váha sklenice v dlani a její tvar,“ přiblížila unikátní kolekci mluvčí sklárny.
Za výsledným designem podle ní stojí pět let vývoje a úzká spolupráce Maxime d’Angeaca s mistry sklárny Moser v Karlových Varech. „Návrhy postupně rozvíjeli a zdokonalovali, přičemž některé z nich posouvaly možnosti tradiční ruční výroby až na jejich hranici,“ doplnila Vondalová.
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Kolekce pěti sklenic je proto náročná na výrobu. To se odráží i v relativně malé produkci. „Ročně vzniká nejvýše 200 kusů od každého typu sklenice a jejich výrobu zvládne jen několik nejzkušenějších mistrů. Výrobní kapacitu tak neurčuje pouze poptávka, ale především čas, soustředění a řemeslné zkušenosti, které nelze uspěchat,“ dodala mluvčí karlovarské sklárny.