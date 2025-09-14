Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Jitka Dolanská
  10:15
Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása, mohou lidé vidět v porcelánce Rudolf Kämpf v Loučkách u Karlových Varů.
Tradiční pocelánový jarmark se v Loučkách uskuteční ve dnech 19. a 20. září.

Tradiční pocelánový jarmark se v Loučkách uskuteční ve dnech 19. a 20. září. | foto: Porcelánka Rudolf Kämpf

Porcelánka v Loučkách vyrábí už od roku 1907.
Porcelánka Rudolf Kämpf
Porcelánka Rudolf Kämpf
Tradiční pocelánový jarmark se v Loučkách uskuteční ve dnech 19. a 20. září.
11 fotografií

Podzimní porcelánový jarmark, který se tu koná 19. a 20. září, nabízí kromě porcelánu za výhodné ceny i komentované prohlídky. Každý, kdo přijde, tak může odkrýt tajemství výroby předmětů, za které se kdysi platilo zlatem.

Hned první pohled na areál továrny naznačuje, že tady se rodí porcelán. Vjezd tu stráží porcelánový plot, na budovách je několik obrazů z barevných porcelánových kachliček. Prohlídka začíná ve vzorkovně, kde si návštěvníci mohou prohlédnout to, co šikovné ruce zdejších zaměstnanců vytvořily v minulosti. Nechybí však ani současné moderní kolekce.

Porcelánka zkusí prorazit v Americe. Chce to hlavně praktické nádobí

Pak už se otevřou dveře do výroby. Hned v první hale zaujme poloautomat na talíře. Z plátku hmoty zkušená točířka za chvilku vytvoří talíř. Za směnu jich zvládne až tři sta. Každý kus pak leží celý den na sádrové formě, která z porcelánu vytahuje vlhkost.

„Poté se ručně dočistí navlhčenou houbičkou a vypálí na teplotu kolem 980 stupňů. To je první výpal. Jakmile porcelán vychladne, naglazuje se a čeká jej druhý výpal, takzvaný ostrý. Tentokrát je v peci přibližně 1380 stupňů. Trvá přibližně týden, než je talíř hotový a může opustit brány závodu,“ ukazuje na regál s polotovary průvodkyně Jitka Hlouchová.

V další místnosti vznikají předměty nepravidelných tvarů, které není možné vytočit na hrnčířském kruhu. Vázy nejrůznějších tvarů, kabarety a další výrobky se tu odlévají do forem.

Tradiční pocelánový jarmark se v Loučkách uskuteční ve dnech 19. a 20. září.
Porcelánka v Loučkách vyrábí už od roku 1907.
Porcelánka Rudolf Kämpf
Porcelánka Rudolf Kämpf
11 fotografií

„Tohle je základ naší výroby, vše se tu dělá ručně,“ rozhlíží se průvodkyně po místnosti, kde jsou rozestavěné části sádrových forem i hotové polotovary. Jak se to dělá? Nejprve je nutné sestavit formu a pevně ji spojit. Do otvoru pak nalévá Marcela Pikrtová hustý roztok kaolinové hmoty.

Důslednost se cení

Nikde nesmí zůstat bublinka vzduchu. Po patnácti minutách už sádra odsála nadbytečnou vodu a vytvořil se střep. Je nutné ho z formy opatrně vyjmout a připravit do pece. V další části haly stojí stařičký unikát, šálková linka. Vyrábí tak tenké hrnky, že jsou po vypálení průsvitné. „To moderní mašiny neumí,“ bere průvodkyně do ruky vzorek, který vznikl na letitém stroji.

Předpálený porcelán se následně namáčí do glazury, která na něm po výpalu vytvoří sklovitý povrch. Díky tomu se stává nepropustným a pevným. Vypálený porcelán se dál zušlechťuje. Lepí se na něj obtisky a ručně se dekoruje zlatem, platinou, listry, barvami i kobaltem.

Recepci Grandhotelu Pupp zdobí unikátní nástěnné hodiny, váží 40 kilogramů

„Do dekorační pece může jít výrobek několikrát. Nejprve se nanášejí a vypalují tisky a barvy, které potřebují největší žár, pak se postupně teplota snižuje. Samozřejmě platí úměra, že čím víc výpalů, tím je porcelán dražší,“ dodává Jitka Hlouchová.

Křehký zázrak, kterého se během výroby nesčetněkrát dotkla lidská ruka, opouští po nezbytné kontrole výrobní prostor. Míří do skladu a na pulty obchodů, aby se stal ozdobou interiérů.

Historie porcelánky

Vznik porcelánky v Loučkách se datuje do roku 1907, kdy americký podnikatel Benjamin Franklin Hunt začal budovat továrnu na místě bývalé parní cihelny. Díky blízkosti železnice, dostupnosti kvalitního kaolinu a dostatku dřeva na výpal se zdejší továrna stala uznávaným výrobcem porcelánu ve střední Evropě.

Ráda vracím do oběhu věci, které mají řemeslnou hodnotu, říká výtvarnice

Po druhé světové válce a znárodnění se značka stává součástí Slavkovského porcelánu, později Karlovarského porcelánu. V rámci privatizace továrnu kupuje firma Leander, která jí dává svoje jméno.

V roce 2006 prodává Leander fabriku podnikateli Čižovovi, který celý závod kompletně zrekonstruuje a v roce 2010 mu vrátí původní jméno Rudolf Kämpf. Od roku 2022 je porcelánka Rudolf Kämpf součástí G. Benedikt Group, přední české skupiny spojující tradiční evropské porcelánky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína,...

Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u komise neprošel, byl by neúměrně drahý

Se smíšenými pocity očekávají obyvatelé Karlových Varů dokončení dálnice D6, která má krajské město konečně rychle a bezpečně spojit s Prahou. Radost z nově dokončeného úseku u Hořoviček, který se...

Mezi stánky na hlavní třídě v Karlových Varech spadl strom, zranil dva lidi

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na prodejní stánky. Podle náměstka krajských hasičů Dušana Uhlíka pád stromu zranil dva lidi, muž i žena skončili v nemocnici.

Problematický chov desítek koček na Karlovarsku řeší policisté i veterináři

Zatím jako přestupek proti veterinárnímu zákonu řeší policisté chov koček v Hájku na Karlovarsku. Na neutěšený stav přibližně dvaceti zvířat upozornili úřady sousedé chovatele. Karlovarský útulek...

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

14. září 2025  10:15

Po fiasku vychytaná nula. Nejlepší odpověď, historie se opakuje, zářil Frodl

Inkasoval čtyři góly, pak se už jen ze střídačky díval, jak letošní extraligová premiéra hokejistů Karlových Varů s Vítkovicemi končí fiaskem 4:7. Přesto i do pátečního zápasu v Litvínově šel brankář...

13. září 2025  12:38

Koně pomohou k návratu motýlů. Jejich chov u Krásné prospívá změně k lepšímu

Původní druhy rostlin, ale i motýlů a dalšího hmyzu by měli pomoci vrátit do krajiny divocí koně v okolí Krásné na Ašsku. V letních měsících se do tamní rezervace vydali odborníci, aby posoudili,...

13. září 2025  9:10

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

VIDEO: Nebezpečné rozptýlení. Policie nasazuje proti telefonujícím řidičům motorku

Čtyři trestné body na konto řidiče a až deset tisíc z jeho bankovního účtu. Taková je cena za telefonování při řízení. V Karlovarském kraji od začátku letošního roku policisté zjistili téměř tisíc...

12. září 2025  13:15

Náměstí v novém. Sokolov hledá projektanta, který centru vtiskne moderní tvář

Náměstí Budovatelů v srdci Sokolova by se mělo zásadně změnit. Tamní radnice z něj chce vytvořit reprezentativní prostor města. Na zem plánuje položit kamennou dlažbu, nové bude veřejné osvětlení i...

12. září 2025  9:17

Odpůrci stavby na Ryžovně u Božího Daru uspěli. Referendum bude, rozhodl soud

Současně s volbami do Poslanecké sněmovny se v Božím Daru na Karlovarsku uskuteční referendum o budoucnosti lokality Ryžovna. Jeho iniciátoři uspěli se žalobou u Krajského soudu v Plzni. Chtějí...

11. září 2025  14:15

Padli při osvobozování Aše, teď od města dostanou čestné občanství

Udělit čestná občanství in memoriam devíti vojákům US Army, kteří na Ašsku přišli o život v dubnu a květnu roku 1945 při osvobozování Československa od německé okupace, se rozhodli zastupitelé v Aši....

11. září 2025  9:20

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína,...

10. září 2025  15:25

Obchvat vedený tunelem pod Karlovými Vary u komise neprošel, byl by neúměrně drahý

Se smíšenými pocity očekávají obyvatelé Karlových Varů dokončení dálnice D6, která má krajské město konečně rychle a bezpečně spojit s Prahou. Radost z nově dokončeného úseku u Hořoviček, který se...

10. září 2025  13:27

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Hospic v Nejdku se rozšíří o 47 lůžek, v plánu je přístavba za 120 milionů

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS v Nejdku na Karlovarsku chystá rozšíření. Karlovarský kraj coby zřizovatel schválil vypracování projektové dokumentace k nové budově pro...

9. září 2025  14:46

Problematický chov desítek koček na Karlovarsku řeší policisté i veterináři

Zatím jako přestupek proti veterinárnímu zákonu řeší policisté chov koček v Hájku na Karlovarsku. Na neutěšený stav přibližně dvaceti zvířat upozornili úřady sousedé chovatele. Karlovarský útulek...

9. září 2025  11:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.