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K továrně na náklaďáky přibude servisní centrum, Daimler Truck zaměstná další lidi

Jitka Dolanská
  12:11

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Pracovník montuje součásti nákladních vozidel Mercedes-Benz v továrně Daimler Truck v Cikarangu v provincii Západní Jáva v Indonésii. (21. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Daimler Truck se chce v Chebu rozmáchnout a plánuje další investice. Vedle připravovaného závodu na výrobu nákladních vozidel zvažuje, že ve Strategickém podnikatelském parku vybuduje také zákaznické a servisní centrum. Znamenalo by to vznik dalších pracovních míst nad rámec avizované asi tisícovky nových zaměstnanců.

Záměr je teprve na začátku, ale pokud se plán podaří uskutečnit, připravovaný chebský areál bude sloužit nejen výrobě nákladních vozidel. Daimler Truck zde navíc soustředí také své zákaznické a servisní zázemí.

Pro svůj záměr však společnost potřebuje získat navazující pozemky o rozloze přibližně 3,7 hektaru. Oslovila proto město Cheb a tamní zastupitelé těsně před komunálními volbami na plán kývli.

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Podle mluvčí chebské radnice Simony Liptákové je souhlas města v této fázi projektu důležitý pro zachování plánovaného harmonogramu celé investice. Daimler Truck totiž potřebuje připravovat výrobní závod i zákaznické a servisní centrum souběžně tak, aby jednotlivé části areálu vznikaly koordinovaně a mohly být uvedeny do provozu v přibližně stejném časovém horizontu.

Plán stavby zákaznického a servisního centra má následně projednat dozorčí rada společnosti Strategický podnikatelský park Cheb. Poté mají následovat jednání o závazných smlouvách a zahájení přípravy projektu.

Pracovník montuje součásti nákladních vozidel Mercedes-Benz v továrně Daimler Truck v Cikarangu v provincii Západní Jáva v Indonésii. (21. srpna 2025)
Dnešní Daimler Truck už není jen německý Mercedes-Benz. Je to pestrá rodina značek, které dominují světovým trhům. Americký Freightliner kraluje dálnicím v USA, Western Star se stará o nejtěžší práci v kanadských lesích, japonské FUSO ovládá asijské metropole a BharatBenz staví na nohy Indii. Součástí portfolia je i výrobce autobusů Setra.
Daimler Truck testuje prototyp tahače Mercedes-Benz GenH2Truck s palivovými články. Zahájení sériové výroby je plánováno na konec dekády.
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Nezbytnou podmínkou zůstává také konečné schválení investice samotnou společností Daimler Truck. Cheb věří, že rozšíření původního projektu o další provoz potvrzuje dlouhodobý zájem společnosti o působení v regionu.

„Skutečnost, že vedle samotné výroby chce Daimler Truck ve městě soustředit také služby pro zákazníky a servisní zázemí, význam celé investice dále posiluje. Projekt tak představuje další potvrzení důvěry investora v lokalitu i v potenciál Strategického podnikatelského parku, města Cheb i Karlovarského kraje,“ konstatoval ředitel úseku development Státní investiční a rozvojové společnosti David Petr.

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Jak uvedla chebská radnice, nově plánované kapacity se mají vejít do limitů, které jsou posuzovány v rámci probíhajícího hodnocení vlivů na životní prostředí EIA. Nový záměr by tak neměl výsledky hodnocení celého projektu ovlivnit

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