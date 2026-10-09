Záměr je teprve na začátku, ale pokud se plán podaří uskutečnit, připravovaný chebský areál bude sloužit nejen výrobě nákladních vozidel. Daimler Truck zde navíc soustředí také své zákaznické a servisní zázemí.
Pro svůj záměr však společnost potřebuje získat navazující pozemky o rozloze přibližně 3,7 hektaru. Oslovila proto město Cheb a tamní zastupitelé těsně před komunálními volbami na plán kývli.
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Podle mluvčí chebské radnice Simony Liptákové je souhlas města v této fázi projektu důležitý pro zachování plánovaného harmonogramu celé investice. Daimler Truck totiž potřebuje připravovat výrobní závod i zákaznické a servisní centrum souběžně tak, aby jednotlivé části areálu vznikaly koordinovaně a mohly být uvedeny do provozu v přibližně stejném časovém horizontu.
Plán stavby zákaznického a servisního centra má následně projednat dozorčí rada společnosti Strategický podnikatelský park Cheb. Poté mají následovat jednání o závazných smlouvách a zahájení přípravy projektu.
Nezbytnou podmínkou zůstává také konečné schválení investice samotnou společností Daimler Truck. Cheb věří, že rozšíření původního projektu o další provoz potvrzuje dlouhodobý zájem společnosti o působení v regionu.
„Skutečnost, že vedle samotné výroby chce Daimler Truck ve městě soustředit také služby pro zákazníky a servisní zázemí, význam celé investice dále posiluje. Projekt tak představuje další potvrzení důvěry investora v lokalitu i v potenciál Strategického podnikatelského parku, města Cheb i Karlovarského kraje,“ konstatoval ředitel úseku development Státní investiční a rozvojové společnosti David Petr.
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Jak uvedla chebská radnice, nově plánované kapacity se mají vejít do limitů, které jsou posuzovány v rámci probíhajícího hodnocení vlivů na životní prostředí EIA. Nový záměr by tak neměl výsledky hodnocení celého projektu ovlivnit