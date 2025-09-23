Města a výrobce tepla chtějí spojit síly, odklon od uhlí přijde na miliardu

Petr Kozohorský
  15:32
Nový kotel na biomasu, plynový kotel v areálu Vřesová či využití paroplynové elektrárny k pokrytí zimních špiček. Tak vidí investice do nových ekologicky šetrných zdrojů tepla společnost SUAS Group. Důležitý pro jejich realizaci je ovšem dlouhodobě udržitelný odběr tepla. O tom, i o možnosti založit společný podnik, nyní firma jedná s představiteli měst a obcí v Karlovarském kraji.
Fotogalerie3

Areál Vřesová hraje v budoucnosti teplárenství v regionu významnou roli. | foto: SUAS Group

Celkově bude potřeba na přechod od vytápění uhlím k ekologickému topení více než miliarda korun, řekli dnes novinářům představitelé měst a firem.

„Starostové potřebují zachovat pro obyvatele dostupnou cenu tepla, zároveň ale provést modernizaci systému centrálního zásobování teplem. Mohli by přitom využít dotační příležitosti, které by usnadnily modernizovat rozvody tepla a přejít na teplovodní systém,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group.

Tímto krokem by se podle něj zajistil bezproblémový chod systému centrálního zásobování teplem (CZT) na Karlovarsku na desítky let.

Skupina SUAS Group přitom počítá s vytvořením společného podniku, jehož cílem je zajistit transparentní řízení, technickou a ekonomickou optimalizaci nových výrobních zdrojů, kontrolu cenotvorby a dlouhodobou stabilitu dodávek tepla.

Těžaři ve Vřesové instalují elektrický kotel na teplo, fungovat začne na podzim

„V případě, že bychom se dohodli na společném řešení, jsme připraveni investovat a postavit nový kotel na biomasu, jakožto hlavní celoroční zdroj pro dodávky tepla pro Karlovarsko, dále instalovat plynový kotel v areálu Vřesová,“ naznačil možnou cestu transformace teplárenství Miroslav Cink, předseda rady jednatelů SUAS Clean Energy.

Společnost také počítá s jedním blokem paroplynové elektrárny pro pokrytí zejména zimních špiček dodávek tepla.

„Zároveň vidíme jako účelné větší zapojení plynového zdroje v karlovarských Bohaticích do společně řízených dodávek tepla pro Karlovarsko,“ doplnil Cink.

Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

SUAS Group zároveň navrhla ustanovit pracovní skupinu zástupců výrobce tepla, provozovatelů rozvodů a samospráv. Ta by měla pracovat nejen na vzniku společného podniku, ale i na projektu modernizace CZT včetně zajištění dotační podpory.

Podmínky pro účinné soustavy a nároky na zdroje tepla byly stanovené až letos. Vychází z nich postup rekonstrukce zdrojů navržený SUAS. „Jde mimo jiné o to, že systémy CZT musí do konce roku 2027 využívat stanovené poměry výroby tepla z obnovitelných zdrojů nebo odpadního tepla či z vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Právě splnění těchto parametrů mimo jiné umožní žádat o dotace na modernizaci a rozvoj infrastruktury,“ vysvětlila Jana Pavlíková, mluvčí SUAS Group.

Ceny tepla v kraji poletí příští rok nahoru. Největší dodavatel zdražuje

Systém centrálního zásobování teplem v Karlovarském kraji je svým rozsahem v rámci ČR unikátní. I proto jej SUAS Group vnímá jako strategické téma krajské energetické koncepce.

„Modernizace CZT je zásadním krokem k energetické bezpečnosti a ochraně životního prostředí, neboť by se zamezilo vzniku lokálních topenišť na neekologická paliva,“ dodala Pavlíková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vulvová louka a penisový les. Divadelní hra měla dětem přiblížit sex, strhl se poprask

Premium

Poprask ve veřejném prostoru vyvolala divadelní hra, kterou připravilo Západočeské divadlo v Chebu. Představení s názvem Mami, tati, co je sex? režisérky Dany Račkové vzniklo na námět komiksové knihy...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

Mariánské Lázně možná přijdou o park miniatur, problémem je smlouva

Městu Mariánské Lázně hrozí, že přijde o park miniatur Boheminium. Majitelé více než osmi desítek modelů známých technických a historických památek se nemohou s radnicí dohodnout na podobě budoucí...

Z kasičky zmizely peníze na nemocného chlapce, policisté pátrají po blondýně

Drzou krádež peněz ze sbírky ve prospěch nemocného chlapce z Karlovarska vyšetřují policisté z Karlových Varů. Řádově tisíce korun zmizely z kasičky umístěné v obchodním centru Globus. V souvislosti...

Města a výrobce tepla chtějí spojit síly, odklon od uhlí přijde na miliardu

Nový kotel na biomasu, plynový kotel v areálu Vřesová či využití paroplynové elektrárny k pokrytí zimních špiček. Tak vidí investice do nových ekologicky šetrných zdrojů tepla společnost SUAS Group....

23. září 2025  15:32

Řidič prosvištěl kolem policie na D6 rychlostí 172 km/h, při kontrole nadýchal

Kvůli nedodržení maximální rychlosti zastavila policejní hlídka na Chebsku šestatřicetiletého řidiče. Nejenže jel po dálnici D6 rychlostí 172 kilometrů v hodině, navíc byl pod vlivem alkoholu. Na...

23. září 2025  11:47

Dan Brown dostal unikátní vázu z Moseru. Její číslo odkazuje na zlatý řez

Vázu Magnus z karlovarské sklárny Moser si po své návštěvě Prahy odváží do USA spisovatel Dan Brown. Její výjimečnost spočívá v čísle 162, které na dno vázy vypískovali sklářští mistři. To je...

22. září 2025  15:54

Jsem takový buldozer, říká lídr STAN v Karlovarském kraji Jan Kuchař

Rodák ze severočeských Zákup Jan Kuchař žije na západě Čech již déle než půl života, většinu z toho ve Františkových Lázních. Jednapadesátiletý politik je otcem dvou dětí, zasedá v zastupitelstvu...

22. září 2025  13:45

Chodívali po něm Škodováci. Jeřáb v noci usadil most nad výpadovku z Plzně na Vary

Obří jeřáb usadil v noci na pondělí konstrukci historického svařovaného Faltusova mostu přes výpadovku na Karlovy Vary u Chotíkova. Téměř stoletá konstrukce, která pochází z areálu plzeňské Škodovky,...

22. září 2025  12:47

Z kasičky zmizely peníze na nemocného chlapce, policisté pátrají po blondýně

Drzou krádež peněz ze sbírky ve prospěch nemocného chlapce z Karlovarska vyšetřují policisté z Karlových Varů. Řádově tisíce korun zmizely z kasičky umístěné v obchodním centru Globus. V souvislosti...

22. září 2025  10:06

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Hornický dům se po sto letech od otevření vrací do původní podoby

Sto let od slavnostního otevření zanedlouho oslaví Městský dům kultury v Sokolově, někdejší Hornický dům. Do nového století existence by měla památka vstoupit v podobě, jakou jí vtiskl architekt...

21. září 2025  9:35

Nový kastelán: do historie Valče začínám teprve postupně pronikat

Ačkoli se kastelánem zámku Valeč stal Miloš Bělohlávek teprve nedávno, do své nové práce se od prvních dnů pořádně obul. Starobylou památku, která se ještě nevzpamatovala z ničivého požáru v 70....

20. září 2025  8:45

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Mariánské Lázně možná přijdou o park miniatur, problémem je smlouva

Městu Mariánské Lázně hrozí, že přijde o park miniatur Boheminium. Majitelé více než osmi desítek modelů známých technických a historických památek se nemohou s radnicí dohodnout na podobě budoucí...

19. září 2025  15:53

O wellness je zájem, do prvního ročníku studia nastoupilo ve Varech 33 zájemců

V prostorách bývalé školy na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech se otevřel nový semestr bakalářského programu Kinantropologie – Wellness specialista. Do prvního ročníku nastoupilo třiatřicet...

19. září 2025  10:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.