Wacker otevřel ve Varech továrnu na silikony, do dvou let zaměstná 200 lidí

Závod, který doplní výrobní strukturu jednoho z největších světových výrobců silikonů, zaměstná do roku 2028 až 200 lidí. Při otevření továrny to uvedl výrobní ředitel Wacker pro Českou republiku Robert Smutný. O jak vysokou investici šlo, zástupci firmy neuvedli.
„Začali jsme v loňském roce s 30 zaměstnanci, které jsme hodně důkladně trénovali v našich německých závodech, a poté v letošním roce jsme nabrali dalších 50 lidí, takže celkově nás je momentálně 80. To stačí na start výroby. A budeme pokračovat koncem letošního roku s dalším náborem a v příštím roce se dostaneme na nějakých 120 až 150 zaměstnanců. A dál budeme pokračovat do roku 2028 na nějakých 200 zaměstnanců,“ popsal výhled zaměstnanosti Smutný.
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Závod bude vyrábět silikony zejména pro automobilový průmysl, energetiku nebo zdravotnictví. Umožní také společnosti Wacker nově uspořádat své evropské aktivity. Spolu s pobočkami v Plzni, Nünchritzu a Burghausenu bude od nynějška za dodávky silikonových specialit odpovědný i karlovarský závod.
V budoucnu se pak bude tekutý kaučuk vyrábět v Burghausenu, zatímco tepelně vodivé silikony, zalévací hmoty pro automobilový průmysl a silikonové gely pro zdravotnictví se budou vyrábět v Plzni. V Karlových Varech se bude vyrábět silikon vytvrzený při pokojové teplotě a pevný silikonový kaučuk. Nový závod na ploše 25 tisíc metrů čtverečních splňuje i moderní požadavky na ekologická řešení.
Celkově má ale Wacker 27 výrobních závodů po světě a zaměstnává více než 16 tisíc lidí. V roce 2025 firma dosáhla obratu zhruba 5,5 miliardy eur, v přepočtu zhruba 133 miliard korun.
Jak dnes uvedl výkonný ředitel skupiny Accolade Milan Kratina, ale i primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová a hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (oba ANO), firmy jako Wacker jsou vzorovým příkladem potřebné transformace Karlovarského kraje od tradičního lázeňství a těžby uhlí k novým odvětvím ekonomiky.
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Skupina Accolade, která už v Karlovarském kraji investovala do průmyslových areálů za posledních 13 let okolo 20 miliard korun a dalších deset miliard investovali nájemci jeho hal, chce i nadále v investicích v kraji pokračovat.
Podle Kratiny chce podporovat rozšiřování závodů stávajících nájemců, ale hledá i nové příležitosti. Po parcích v Chebu, Ostrově a nově v Karlových Varech se zaměří mimo jiné na průmyslový park u Starého Sedla u Sokolova, kde spolupracuje se Sokolovskou uhelnou.