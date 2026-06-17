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Wacker otevřel ve Varech továrnu na silikony, do dvou let zaměstná 200 lidí

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  13:36
Společnost Wacker otevřela ve středu závod v Karlových Varech. Továrnu na výrobu speciálních silikonových produktů stavěla zhruba dva roky developerská firma Panattoni s financováním od investiční skupiny Accolade.
Společnost Wacker otevřela další výrobní závod. V Karlových Varech díky němu...

Společnost Wacker otevřela další výrobní závod. V Karlových Varech díky němu najde uplatnění až 200 lidí. (17. června 2026) | foto: ČTK

Nový závod firmy Wacker v Karlových Varech (17. června 2026)
Nový závod firmy Wacker v Karlových Varech (17. června 2026)
Společnost Wacker má po celém světě 27 výrobních závodů, které zaměstnávají...
Společnost Wacker se specializuje na výrobu silikonových produktů. Její...
6 fotografií

Závod, který doplní výrobní strukturu jednoho z největších světových výrobců silikonů, zaměstná do roku 2028 až 200 lidí. Při otevření továrny to uvedl výrobní ředitel Wacker pro Českou republiku Robert Smutný. O jak vysokou investici šlo, zástupci firmy neuvedli.

„Začali jsme v loňském roce s 30 zaměstnanci, které jsme hodně důkladně trénovali v našich německých závodech, a poté v letošním roce jsme nabrali dalších 50 lidí, takže celkově nás je momentálně 80. To stačí na start výroby. A budeme pokračovat koncem letošního roku s dalším náborem a v příštím roce se dostaneme na nějakých 120 až 150 zaměstnanců. A dál budeme pokračovat do roku 2028 na nějakých 200 zaměstnanců,“ popsal výhled zaměstnanosti Smutný.

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Závod bude vyrábět silikony zejména pro automobilový průmysl, energetiku nebo zdravotnictví. Umožní také společnosti Wacker nově uspořádat své evropské aktivity. Spolu s pobočkami v Plzni, Nünchritzu a Burghausenu bude od nynějška za dodávky silikonových specialit odpovědný i karlovarský závod.

V budoucnu se pak bude tekutý kaučuk vyrábět v Burghausenu, zatímco tepelně vodivé silikony, zalévací hmoty pro automobilový průmysl a silikonové gely pro zdravotnictví se budou vyrábět v Plzni. V Karlových Varech se bude vyrábět silikon vytvrzený při pokojové teplotě a pevný silikonový kaučuk. Nový závod na ploše 25 tisíc metrů čtverečních splňuje i moderní požadavky na ekologická řešení.

Společnost Wacker otevřela další výrobní závod. V Karlových Varech díky němu najde uplatnění až 200 lidí. (17. června 2026)
Nový závod firmy Wacker v Karlových Varech (17. června 2026)
Nový závod firmy Wacker v Karlových Varech (17. června 2026)
Společnost Wacker má po celém světě 27 výrobních závodů, které zaměstnávají více než 16 tisíc lidí. (17. června 2026)
6 fotografií

Celkově má ale Wacker 27 výrobních závodů po světě a zaměstnává více než 16 tisíc lidí. V roce 2025 firma dosáhla obratu zhruba 5,5 miliardy eur, v přepočtu zhruba 133 miliard korun.

Jak dnes uvedl výkonný ředitel skupiny Accolade Milan Kratina, ale i primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová a hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (oba ANO), firmy jako Wacker jsou vzorovým příkladem potřebné transformace Karlovarského kraje od tradičního lázeňství a těžby uhlí k novým odvětvím ekonomiky.

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Skupina Accolade, která už v Karlovarském kraji investovala do průmyslových areálů za posledních 13 let okolo 20 miliard korun a dalších deset miliard investovali nájemci jeho hal, chce i nadále v investicích v kraji pokračovat.

Podle Kratiny chce podporovat rozšiřování závodů stávajících nájemců, ale hledá i nové příležitosti. Po parcích v Chebu, Ostrově a nově v Karlových Varech se zaměří mimo jiné na průmyslový park u Starého Sedla u Sokolova, kde spolupracuje se Sokolovskou uhelnou.

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