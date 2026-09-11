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Provoz mariánskolázeňské stáčírny bude pokračovat, slíbil její nový majitel

Jitka Dolanská
  9:34

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Mariánskolázeňská stáčírna minerálních vod | foto: archiv BHMW

Nový majitel stáčírny minerálek v Mariánských Lázních, společnost Kofola, má s podnikem plány na jeho další rozvoj. Ten komplikuje fakt, že je podnik uprostřed lázeňské zóny.

Kofola zachová v Mariánských Lázních stáčírnu léčivých minerálních vod. Starostu Mariánských Lázní Martina Hurajčíka o tom ve čtvrtek informoval výkonný ředitel společnosti Kofola ČeskoSlovensko Daniel Buryš.

„Stáčírnu léčivých minerálních pramenů jsme koupili proto, abychom ji dál rozvíjeli a to jak v tady Mariánských Lázních, tak v Bílině. Přiznávám, že v Mariánských Lázních je to trochu logisticky složitější, protože stáčírna je vlastně uprostřed lázeňské zóny, takže budeme muset promyslet, jak se to dá skloubit,“ informoval Buryš.

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Podle jeho slov budou stáčírny fungovat v dosavadním režimu do doby, než noví majitelé přijdou s nápadem, jak to dělat lépe. „V tuto chvíli řešíme, jak ty léčivé vody správně dostat mezi lidi, jak spotřebitelům vysvětlit jejich přidanou hodnotu,“ řekl s tím, že první kroky zástupců společnosti vedly právě na radnici a hned poté zamíří do stáčírny, kde se představí zaměstnancům.

O spojení současných a nových produktů ale neuvažují. „Ze synergie se vždy snažíme vytěžit maximum, ale léčivé vody jsou něco jiného než Kofola, o nových míchaných nápojích tak neuvažujeme. Navíc vzhledem k logistické poloze stáčírny bych prakticky vyloučil, že bychom sem přesouvali nějakou jinou výrobu,“ řekl.

Mariánskolázeňská stáčírna minerálních vod
Mariánskolázeňská stáčírna minerálních vod
Mariánskolázeňská stáčírna minerálních vod
Linka v mariánskolázeňské stáčírně je už v provozu.
4 fotografie

Starosta Mariánských Lázní Hurajčík potvrdil, že město vlastní ochranné známky na některé prameny. Co je tématem jednání však ani jedna strana podrobněji neuvedla.

„Naší snahou je, aby v Mariánských Lázních zůstali, protože prameny jsou naše bohatství, zejména ty léčivé. Uvidíme s čím přijde Kofola, od toho se bude všechno odvíjet dál. Pevně věřím, že jejich záměrem je pokračovat ve stáčení, Kofola je silná firma, která má jak finanční zázemí, know-how i obchod. Pevně věřím, že se jim podaří nastartovat více i stáčení a prodej našich léčivých vod,“ uvedl ještě před setkáním Hurajčík.

Firmu, která stáčí v Mariánských Lázních a v Ústeckém kraji prameny, v konkurzu koupila společnost European Healing Waters, za níž stojí koncern Kofola a investiční společnost Invest Gate, za 440,5 milionu korun. Prodej posvětil Krajský soud v Plzni v srpnu.

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