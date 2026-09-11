Provoz mariánskolázeňské stáčírny bude pokračovat, slíbil její nový majitel

Kofola zachová v Mariánských Lázních stáčírnu léčivých minerálních vod. Starostu Mariánských Lázní Martina Hurajčíka o tom ve čtvrtek informoval výkonný ředitel společnosti Kofola ČeskoSlovensko Daniel Buryš.
„Stáčírnu léčivých minerálních pramenů jsme koupili proto, abychom ji dál rozvíjeli a to jak v tady Mariánských Lázních, tak v Bílině. Přiznávám, že v Mariánských Lázních je to trochu logisticky složitější, protože stáčírna je vlastně uprostřed lázeňské zóny, takže budeme muset promyslet, jak se to dá skloubit,“ informoval Buryš.
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Podle jeho slov budou stáčírny fungovat v dosavadním režimu do doby, než noví majitelé přijdou s nápadem, jak to dělat lépe. „V tuto chvíli řešíme, jak ty léčivé vody správně dostat mezi lidi, jak spotřebitelům vysvětlit jejich přidanou hodnotu,“ řekl s tím, že první kroky zástupců společnosti vedly právě na radnici a hned poté zamíří do stáčírny, kde se představí zaměstnancům.
O spojení současných a nových produktů ale neuvažují. „Ze synergie se vždy snažíme vytěžit maximum, ale léčivé vody jsou něco jiného než Kofola, o nových míchaných nápojích tak neuvažujeme. Navíc vzhledem k logistické poloze stáčírny bych prakticky vyloučil, že bychom sem přesouvali nějakou jinou výrobu,“ řekl.
Starosta Mariánských Lázní Hurajčík potvrdil, že město vlastní ochranné známky na některé prameny. Co je tématem jednání však ani jedna strana podrobněji neuvedla.
„Naší snahou je, aby v Mariánských Lázních zůstali, protože prameny jsou naše bohatství, zejména ty léčivé. Uvidíme s čím přijde Kofola, od toho se bude všechno odvíjet dál. Pevně věřím, že jejich záměrem je pokračovat ve stáčení, Kofola je silná firma, která má jak finanční zázemí, know-how i obchod. Pevně věřím, že se jim podaří nastartovat více i stáčení a prodej našich léčivých vod,“ uvedl ještě před setkáním Hurajčík.
Firmu, která stáčí v Mariánských Lázních a v Ústeckém kraji prameny, v konkurzu koupila společnost European Healing Waters, za níž stojí koncern Kofola a investiční společnost Invest Gate, za 440,5 milionu korun. Prodej posvětil Krajský soud v Plzni v srpnu.