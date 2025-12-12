Největší český mural je hotový. Propojil průmysl a historii města

Petr Kozohorský
  9:25
Největší česká velkoplošná malba, takzvaný mural art, na fasádě distribučního centra v průmyslové zóně Panattoni Business Park Cheb je dokončená. Na budově, která je aktuálně ve výstavbě, zaujímá plochu 6,2 tisíce metrů čtverečních a vyobrazuje reliéf historického náměstí v Chebu.
Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.

Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS. | foto: Accolade

Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.
Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.
Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.
Největší česká velkoplošná malba vzniká na zdi obřího distribučního centra v...
7 fotografií

Autorem největší české malby je Dmitrij Proškin známý jako ChemiS, který vycházel z návrhu architektonického studia PROJEKTSTUDIO Davida Kotka a Lucie Parks.

„Street art vnímáme jako skvělý způsob, jak oživit prostředí našich parků, přiblížit je okolí a podpořit umění ve veřejném prostoru. Cheb má nádherné historické jádro, které bývá někdy opomíjené, a právě zdejší motivy se staly hlavní inspirací pro návrh díla,“ řekl Tomáš Mile, projektový manažer ve skupině Accolade, která je investorem chebského distribučního centra.

Zdálky připomíná městečko. Průmyslovou halu v Chebu zdobí obří malba

To postavila společnost Panattoni. Její generální ředitel pro Českou republiku a Slovensko Pavel Sovička v muralu vidí propojení moderních technologií s odkazem na minulost. „Architektura průmyslových hal obvykle sází na funkčnost a udržitelnost. V případě budovy s největší pronajímatelnou plochou v ČR jsme ale šli o kus dále. K nové budově se podařilo po dlouhé přípravě najít téma muralu, který posouvá design budovy mimo průmyslový standard,“ uvedl Sovička.

Podle Lucie Parks z PROJEKTSTUDIA je velmi neobvyklé, že v České republice investoři do skladových a průmyslových areálů řeší i estetiku daného místa. „U tohoto projektu se ale našel osvícený investor, kterému šlo o něco víc než jen postavit halu. Bylo nám velkým potěšením, že jsme byli osloveni, abychom vytvořili tento ojedinělý autorský návrh,“ vyjádřila se.

Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.
Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.
Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.
Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.
7 fotografií

Návrhu studia se ujal Dmitrij Proškin aka ChemiS. „V první fázi prací se fasáda umyje, zaměří a oblepí, aby nedošlo k přestřikům na místa, která musí zůstat čistá. Klíčové je pak přesné zaměření návrhu na plochu. I když zdánlivě může motiv působit jednolitě, každá budova v návrhu je jinak barevná a vysoká a má svá specifika, a tak vše bylo nutné pečlivě plánovat,“ popsal zrod díla ChemiS.

Ten už v rámci parků Accolade vyhotovil pět muralů z celkových deseti, které má skupina ve svém portfoliu.

22. října 2024
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Zaklíněného řidiče museli z auta vystříhat hasiči, hlavní tah z Varů na Prahu stál

U odbočky na Olšová vrata se střetl kamion s osobním autem. (9. prosince 2025)

U vážné dopravní nehody na silnici I/6 u odbočky na Olšová Vrata zasahovaly všechny složky IZS. Srazil se tam kamion s osobním autem. Jeho řidič zůstal ve vozidle zaklíněný, vystříhat ho museli...

Zemětřesný roj nabírá na síle. Země se na západě Čech třese stále častěji

Jakub Klicpera předvádí měřicí přístroj, který bude zaznamenávat seismickou...

Více než dvě desítky otřesů o síle přesahující magnitudo dva zaznamenali seismologové od listopad na západě Čech, hlavně pak na Chebsku. Region je proto doslova prošpikovaný seismografy, nad kterými...

V Karlových Varech bourají část historické budovy keramické školy, nahradí ji nová

V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické...

V Karlových Varech začalo bourání části historické budovy Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Rybářích. Poškozenou budovu by měla nahradit nová, jejíž autorem je architektonické...

Největší český mural je hotový. Propojil průmysl a historii města

Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.

Největší česká velkoplošná malba, takzvaný mural art, na fasádě distribučního centra v průmyslové zóně Panattoni Business Park Cheb je dokončená. Na budově, která je aktuálně ve výstavbě, zaujímá...

12. prosince 2025  9:25

Sotva muž vylezl z vězení, začal znovu vařit drogy. Došla si pro něj policie

Sotva vylezl z kriminálu, začal znovu dealovat. Po roce se muž vrací za mříže

Varnu a dealera pervitinu odhalili kriminalisté v Kraslicích na Sokolovsku. Při prohlídkách zajistili chemikálie, drogy, výpočetní techniku i telefony a zadrželi pětapadesátiletého muže ze...

11. prosince 2025  13:44

Připraveni stávkovat. Odboráři jáchymovských lázní se bijí za vyšší výplaty

Radium Palace v Jáchymově

Odborová organizace Léčebných lázní Jáchymov (LLJ) vyhlásila stávkovou pohotovost. Při vyjednávání kolektivní smlouvy se odboráři neshodli se zaměstnavatelem zejména na zvýšení platů.

11. prosince 2025  9:34

Desítky kilogramů orazítkovaných zásilek. Ježíškova pošta na Božím Daru jede naplno

Ježíškova vánoční pošta začala úřadovat na Božím Daru v místní Poště Partner....

Do 23. prosince mohou lidé získat tradiční vánoční razítko z Božího Daru. Vánoční nebo také Ježíškova pošta funguje na Božím Daru od roku 1994. Pracovnice místního infocentra, které slouží zároveň...

10. prosince 2025  15:13

Zemětřesný roj nabírá na síle. Země se na západě Čech třese stále častěji

Jakub Klicpera předvádí měřicí přístroj, který bude zaznamenávat seismickou...

Více než dvě desítky otřesů o síle přesahující magnitudo dva zaznamenali seismologové od listopad na západě Čech, hlavně pak na Chebsku. Region je proto doslova prošpikovaný seismografy, nad kterými...

10. prosince 2025  12:06

V Karlových Varech bourají část historické budovy keramické školy, nahradí ji nová

V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické...

V Karlových Varech začalo bourání části historické budovy Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Rybářích. Poškozenou budovu by měla nahradit nová, jejíž autorem je architektonické...

10. prosince 2025  9:34

Zaklíněného řidiče museli z auta vystříhat hasiči, hlavní tah z Varů na Prahu stál

U odbočky na Olšová vrata se střetl kamion s osobním autem. (9. prosince 2025)

U vážné dopravní nehody na silnici I/6 u odbočky na Olšová Vrata zasahovaly všechny složky IZS. Srazil se tam kamion s osobním autem. Jeho řidič zůstal ve vozidle zaklíněný, vystříhat ho museli...

9. prosince 2025  16:18

Těžaři předpokládají, že se po loňské obří ztrátě letos opět vrátí k zisku

Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná

Společnost Sokolovská uhelná dokončila transformaci hospodaření a předpokládá, že po loňské ztrátě 2,2 miliardy korun skončí její letošní hospodaření v zisku. Firma, která těží hnědé uhlí, vyrábí...

9. prosince 2025

Zemětřesný roj na Chebsku neustává, oblast trápí už od listopadu

ilustrační snímek

Zemětřesný roj na pomezí Chebska a Sokolovska, který začal v listopadu, neutichá. I v posledních dnech se některé otřesy dostaly nad magnitudo dva. Poslední silný otřes byl zaznamenám automatickými...

8. prosince 2025  21:10

Elektřina ze strženého vedení uvěznila jeřábníka, zapálila i okolní porost

Jeřábníka uvěznila v kabině elektřina ze strženého vedení.

U částečně převráceného jeřábu zasahovali v pondělí hasiči v Radošově na Karlovarsku. Stroj přetrhl elektrické vedení, od kterého začal hořet okolní porost. Navíc proud uvěznil v kabině jeřábníka.

8. prosince 2025  15:31,  aktualizováno  15:46

Karlovarský kraj má nového hejtmana. Mračkovou Vildumetzovou střídá Petr Kubis

Starosta Sokolova Petr Kubis

Petr Kubis se podle očekávání stal novým hejtmanem Karlovarského kraje. Dnes o tom rozhodli členové krajského zastupitelstva. Kubis (ANO) ve funkci nahradí Janu Mračkovou Vildumetzovou, která v...

8. prosince 2025  10:24,  aktualizováno  13:20

Zřícená zeď domu na Karlovarsku zasypala ženu, sama se dostala ze sutin

V Těšeticích se zřítila část zdi domu. Zavalená žena utrpěla středně těžká...

V Těšeticích u Bochova na Karlovarsku zasahovalo v pondělí šest jednotek hasičů v domě, jemuž se zřítila jedna zeď. Suť zasáhla ženu, ta se zvládl sama vyprostit a do péče si ji převzala zdravotnická...

8. prosince 2025  8:06,  aktualizováno  12:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.