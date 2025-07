„Pořízení elektrokotle pro nás představuje efektivní a ekologické řešení pro zajištění výroby tepla i podporu výkonové rovnováhy v síti, protože nám mimo jiné umožní flexibilní využití přebytků elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ uvedl Martin Čermák, předseda představenstva Sokolovské uhelné.

Zároveň podle něj poskytne rychlou a přesnou regulaci výkonu na základě potřeb přenosové soustavy. „Jde o jednu ze součástí moderního energetického mixu, který chceme postupně vytvořit a posílit tak energetickou bezpečnost minimálně pro území Karlovarského kraje,“ vysvětlil Čermák.

Instalace kotle v komplexu Vřesová je jedním z kroků pro zajištění dodávek elektřiny a tepla po ukončení těžby uhlí. Elektrokotel švédské provenience má výkon 30 MW. Podle záměru společnosti bude zajišťovat služby výkonové rovnováhy a sloužit jako ekologický zdroj tepla pro Chodov a Karlovy Vary.

Elektrokotel je umístěný ve výměníkové stanici 2 areálu ve Vřesové. „Momentálně probíhají práce na připojení vysokého napětí a ostatní navazující infrastruktury,“ popsal aktuální stav projektu předseda představenstva.

Očekává, že nový zdroj tepla uvede společnost do provozu letos na podzim. „Bude využívaný jako záložní zdroj. V případě, že by došlo k výraznému zlevnění elektrické energie, může se díky elektrokotli nižší cena propsat i do úhrad tepla,“ doplnila Jana Pavlíková, mluvčí SUAS GROUP.

Společnost v současné době disponuje pěti zdroji elektrické energie a tepla. Závodní elektrárna ve Vřesové vyrábí jak elektřinu, tak teplo. Dva bloky paroplynového cyklu ve Vřesové pak navíc zajišťují služby výkonové rovnováhy.

Totéž platí o dvou blocích elektrárny v Tisové. Fotovoltaika v Lipnici na Sokolovsku pak vyrábí výhradně elektřinu. Tu pak akumuluje bateriové úložiště Marie u Královského poříčí.