„Doprava našich výrobků se zefektivní. Už je totiž nebudeme muset transportovat do externích skladů, ale přímo z Mnichova zamíří k zákazníkům,“ uvedl Ondřej Postránský, generální ředitel Mattoni 1873.
Na silnicích v regionu tak podle něj výrazně ubude kamionů. O kolik, to ukáže až nejbližší doba. První kamion naložený magnesií ze skladu odjel už v době jeho slavnostního otevření.
Snížení dopravní zátěže kvituje i Jiří Horáček, ředitel Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. „Dopravní logistika, která souvisí s novou halou, je pro region jednoznačně přínosná,“ potvrdil.
Slavkovský les je jedinou chráněnou krajinnou oblastí, jejímž předmětem ochrany jsou minerální prameny a vývěry plynů. „Mattoni 1873 je z těch firem, která tyto zdroje využívá. Snaží se zároveň, kromě své komerční činnosti, přispět i k ochraně přírody,“ řekl na adresu výrobce minerálek Horáček.
Šetrný přístup k přírodě ostatně dokumentoval i na samotném závodě a nové hale. „Jsou za ozeleněným valem, a cestou kolem podnik prakticky ani nezaregistrujete,“ dodal.
Podle majitele společnosti Mattoni 1873 Alessandra Pasqualeho navíc logistická hala v Mnichově umožní do budoucna další rozvoj podniku jako takového. „Brzy zde bude nová výrobní linka,“ naznačil Pasquale.
„Jde o horizont jednotek let,“ upřesnil Ondřej Postránský. S jejím spuštěním podle něj vzroste i počet zaměstnanců závodu. Jeho chod v současné době zajišťuje celkem 69 lidí.
Důvodem pro vybudování moderní haly byl fakt, že doposud mohli v Mnichově uskladnit přibližně dva tisíce palet s hotovými výrobky. To už přestalo stačit k uspokojení rostoucí poptávky. Většina produkce musela ihned putovat do externích skladů, kde se teprve kompletovaly zakázky jednotlivých odběratelů.
Nová hala pojme 12 500 palet. „To umožní efektivněji plánovat výrobu, soustředit celé portfolio hotových výrobků na jednom místě a doručovat kompletní zakázky v kamionech přímo k zákazníkům,“ vysvětlil Alessandro Pasquale.
Investice do moderních skladovacích prostor dosáhla téměř 200 milionů korun. Příprava projektu trvala téměř tři roky. Halu pak na základě výběrového řízení postavila regionální společnost Baustav.
22. srpna 2022