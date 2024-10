Sokolovská uhelná propustí 90 lidí, příčinou je pokračující útlum těžby

Souvisí s tím i problém poklesu poptávky po dodávkách uhlí. Průběžné snižování množství vytěženého hnědého uhlí přináší nutná provozní opatření, která jsou nezbytná, aby bylo možné ve sníženém objemu těžit dále.

„Postupně budeme odstavovat jednotlivé technologické celky a spolu s tím budeme snižovat počet zaměstnanců těžebního úseku a navazujících služeb. Naší snahou bude uvolněné zaměstnance podle možností směrovat do jiných provozů uvnitř skupiny nebo jim zprostředkovat možné uplatnění u jiných zaměstnavatelů v kraji,“ vysvětlil Martin Čermák, člen představenstva Sokolovské uhelné a SUAS Group.

„Se všemi dotčenými zaměstnanci budeme mluvit, aby měli potřebné informace, věděli, co je čeká a jak mají postupovat. Velmi si vážíme dlouhých let práce v nelehkých podmínkách, kterou má většina zaměstnanců z těžby za sebou, a proto je naše personální oddělení připraveno poskytnout jim maximální součinnost a provést je celým procesem,“ dodal Čermák.

„Ukončení pracovního poměru se týká v rámci těžebního úseku cca 90 zaměstnanců,“ upřesnila Jana Pavlíková, mluvčí skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP. „Do konce roku 2024 plánujeme převést z těžebního úseku do jiných provozů patnáct zaměstnanců,“ dodala. Těžební skupina má v současnosti zhruba 590 pracovníků.

Se zaměstnanci už firma jedná, komunikovat s nimi bude až do konce roku. „Budeme kromě jiného úzce spolupracovat s dalšími zaměstnavateli v kraji a s úřady práce, abychom našim zaměstnancům, kteří nenajdou uplatnění uvnitř Skupiny, zajistili jiné pracovní příležitosti, ulehčili jim celou situaci a zajistili jim veškerou možnou podporu,“ uvedla Andrea Kahudová, personální ředitelka Sokolovské uhelné a SUAS GROUP

Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná

Skupina bude v celém procesu postupovat v souladu s kolektivní smlouvou a podmínky roku 2024 budou zachovány i pro případné další etapy provozních opatření v roce 2025. V listopadu 2024 budou rovněž k dispozici mobilní pracovní týmy Úřadu práce, které budou zaměstnance seznamovat se zapojením do dostupných projektů.

O hrozícím propouštění se mezi zaměstnanci už nějakou dobu hovoří. Většina z nich je se situací smířená. „Výpovědi už dávají v lomu. My přijdeme na řadu až po novém roce, proslýchá se. Jsme tady všichni ve věku, kdy už se nám bude nová práce špatně hledat, je nám kolem padesáti let. Řada z nás už tady pracuje čtvrt století, někteří i déle,“ svěřil se pod příslibem anonymity jeden ze zaměstnanců na úseku těžby skrývky (redakce jeho totožnost zná).

Jako úlevu bere, že už aspoň on i kolegové vědí, na čem jsou. „Bát se o práci? To může ten, kdo si není jistý. My už to ovšem bereme jako hotovou věc. Někteří si zkoušejí najít novou práci, jiní prostě jen čekají, co bude,“ doplnil.