Řidiči na silnici mezi karlovarskými čtvrtěmi projedou zatím po panelech

„Skončila tam třetí etapa stavby opěrné zdi, tudíž nic nebrání tomu, aby bylo možné spustit opravy silnice,“ uvedl karlovarský radní pro dopravu Martin Dušek.

Protože ale ještě nejsou v provozu obalovny, které vyrábějí asfaltové směsi, čeká silnici na několik týdnů provizorní řešení. Povrch zatím zakryjí panely.



„Bude tam omezený provoz, tedy snížená rychlost a dopravní značení upozorňující řidiče na to, že projíždějí staveništěm,“ doplnil Martin Dušek.

Obalovny by podle něj měly otevřít do konce března, pokud budou vhodné klimatické podmínky. Pak by se silnice řidičům opět na tři nebo čtyři dny uzavřela a její povrch zakryje namísto panelů asfalt. Silničáře už obyvatelé Sedlece potkávají.

„V Sedleci pracujeme už čtrnáct dní. Museli jsme sanovat podloží, což už máme hotové,“ informoval ředitel krajské údržby silnic Jan Lichtneger.

Co přesně za nepříjemností v Sedleci stojí, zatím není jasné. Soukromý investor tam v létě s povolením stavebního úřadu vytvořil výkop u silnice a podloží se začalo hýbat.

„Pokud by tam ujel svah, tak je to jednoznačné. Došlo ale k poklesu. Nyní zpracováváme posudky a hledáme příčinu,“ uvedl Lichtneger.

Podle Martina Duška se v místě problému nachází přepadová kanalizace, která nebyla ve zrovna dobrém stavu. „Mohlo jít o souhru více okolností,“ naznačil radní.

Oprava Rosnické ulice ale nebude jedinou tamní silničářskou akcí. Zhruba v první polovině roku by měl u nedaleké křižovatky s Hraniční ulicí vzniknout nový kruhový objezd.

Karlovy Vary se mají podílet na stavbě jednoho jeho výjezdu, a to směrem k Čankovské ulici. Vzniknout měl už minulý rok, ale na akci nedošlo. Proto ji silničáři přeložili na letošek.