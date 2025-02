Chceme nezávislé posouzení opravy hotelu na Klínovci, říká starosta Božího Daru

Přístup jáchymovské radnice Jana Horníka překvapil. „Mysleli jsme si, že když by se vyřešil Klínovec, nebyla by to jen naše záležitost, ale hlavně záležitost Jáchymova, jehož katastru se to týká,“ konstatoval Horník.

Podle jeho názoru ani na božídarské, ani na jáchymovské radnici nesedí odborníci na územní plánování. Chce proto oslovit experty v tomto oboru, aby nezávisle posoudili celý záměr. „Ať oni rozhodnou, zda je projekt v rozporu s územním plánem města,“ podotkl.

Studie zastavitelnosti nejvyššího bodu Krušných hor je podle Horníka hotová už od roku 2004. „Památkáři se k ní vyjádřili pozitivně,“ zdůraznil božídarský starosta.

Pro dlouhodobou ekonomickou udržitelnost projektu je podle něj dostavba hotelového komplexu nezbytná. „Je jasné, že pokoje o patnácti metrech čtverečních současné hosty uspokojit nemohou. To s sebou ponese snížení kapacity stávajícího historického objektu,“ dodal.

Starosta Jáchymova František Holý se v tomto týdnu vyjádřil, že záměr dostavby hotelu je v přímém rozporu s územním plánem města v podobě z jara loňského roku. Ačkoliv je samotný hotel v majetku Božího Daru, stojí na katastrálním území Jáchymova.

„Hotel s rozhlednou je už víc než sto let dominantou vrcholu. Aby to tak zůstalo i v budoucnosti, určil územní plán ochranné pásmo kolem hotelu. To bylo stanoveno na 50 metrů od historických budov. Přístavba propojená s historickým hotelem a celkovou zastavěnou plochou cca 2 500 metrů čtverečních na vrchol Klínovce umístit nelze. Překvapuje nás, že starosta Božího Daru Horník s investorem slibuje veřejnosti něco, co nemůže splnit,“ řekl starosta Jáchymova.