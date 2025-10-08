Profi hasičům v Kraslicích velí žena. Nechce řídit cisternu, z hadů má fobii

Autor: ,
  12:04
Výjezdová stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) v Kraslicích na Sokolovsku má od října novou velitelku. Jana Třísková je první ženou na této pozici v kraji a první výjezdovou hasičkou u profesionálů v Karlovarském kraji.
Jana Třísková je od října první velitelkou jednotky profesionálních hasičů v Karlovarském kraji. Velí v Kraslicích. | foto: ČTK

Jana Třísková má za sebou téměř osm let zkušeností coby operátorka tísňové linky hasičů.

„Vždycky mě zajímalo, jaké to kluci ve výjezdu mají, a tato pozice je ideální kombinací a nejlepší možností, jak se k tomu jako žena dostat,“ řekla velitelka.

Dobrovolní hasiči v Kraslicích sídlí v historické továrně v ulici Lipová cesta. Dočkají se tam rozšíření stání pro zásahovou techniku.

Od rodiny, dcer i manžela, výjezdového hasiče v Sokolově, má plnou podporu. Řídit velké cisterny ale v budoucnu neplánuje. Ani se nechystá na odchyt hadů, ze kterých má fobii.

„Někdo si myslí, že prostě ženy do výjezdu nepatří, někdo mi naopak fandí, je to tak půl na půl. Těším se na práci s těma klukama. To bude něco nového, zajímavého, a myslím, že mě to bude bavit. Je tam ale strašně moc papírování a těch ne úplně příjemných věcí okolo, co nejsou úplně v oblibě,“ řekla.

Krasličtí hasiči budou mít lepší garáž, s technikou vyjedou k zásahu rychleji

Podle ředitele krajských hasičů Oldřicha Volfa si Třísková svoji pozici zaslouží. „U nás nehraje roli pohlaví, ale schopnosti a odbornost. Jsme otevřeni ženám i na takovýchto pozicích, a právě proto byla vybrána jako nejlepší kandidátka na tuto pozici,“ uvedl Volf.

Třísková je velitelkou od října. V následujících týdnech ji čeká zaškolení a doplní si potřebné kurzy.

Výjezdová stanice v Kraslicích je z těch menších v Karlovarském kraji. Ve směně slouží jedno družstvo, k zásahům vyjíždějí čtyři hasiči. Patnáct příslušníků stanice slouží čtyřiadvacetihodinové směny a k dispozici mají dvě cisterny a další techniku, ročně mají asi 250 výjezdů. Nejčastěji jde o technické pomoci, dopravní nehody a požáry.

„Jako velitel můžu jet ke každému zásahu. U těch komplikovanějších můžu převzít i funkci řídicího důstojníka. To ale určitě ze začátku budou zajišťovat zkušenější kolegové,“ uvedla Třísková.

Podle krajského mluvčího Patrika Žižky pracuje u HZS Karlovarského kraje 367 zaměstnanců, z toho je 83 procent mužů. „Na operačním středisku a na jiných pozicích ženy pracují, výjezdová hasička ale dosud žádná v kraji nepůsobila,“ uvedl.

U profesionálních hasičů v Česku slouží podle mluvčí generálního ředitelství HZS Kláry Ochmanové kromě Třískové další dvě velitelky. „Ve výjezdu je celkem sedm žen napříč republikou. Z celkového počtu téměř 12 tisíc pracovníků je 1 746 žen, z toho 1 043 ve služebním poměru a dalších 703 v pracovním poměru,“ uvedla.

Koně postavili hasiči na nohy kladkou, ven ze stáje se ale pak podíval naposledy

Mimo výjezd působí hasičky na různých pozicích včetně řídicích. „Týká se to například operačních středisek, úseku prevence a civilní nouzové připravenosti, sekce IZS, sekce ekonomické, humanitární pomoci, komunikace i sekce řízení lidských zdrojů,“ dodala mluvčí. Ženy u hasičského sboru působí i jako lektorky a učitelky.

U jednotek Sboru dobrovolných hasičů však ženy působí běžně. Například v Jáchymově je velitelkou Anna Plačková.

