Liška Maruška skončila v záchranné stanici, zotavuje se a má ráda drbání

„Zpočátku to vypadalo, že má problémy s pánví a zadníma nohama. Veterinář však zlomeninu nenašel. Zato se ukázalo, že má poškozenou plíci a vnitřní krvácení, které už naštěstí ustávalo. Lišče podstoupilo i vyšetření na infekční nemoci a je v tomto ohledu zdravé. Problémy, se kterými se potýká, tak budou patrně neurologické povahy po nárazu,“ uvedla Markéta Hrušková, která se v záchranné stanici o zvíře stará.

Je mazaná jako liška

Odhadla, že mládě zřejmě trpělo delší dobu, než se k záchranářům dostalo, protože bylo silně podvyživené. „Namísto pěti až šesti kilogramů, které by mělo mít, váží jen tři. Asi nedokázalo lovit. Motá se, taky hůř vidí a slyší. Nedokáže se samo najíst, krmíme je stříkačkou, dostává i žrádlo pro štěňata. Teď si liška konečně vzala pár soust sama, ale stejně jsme ji museli dokrmit stříkačkou,“ popsala péči o nového pacienta záchranářka.

Přiznala, že ji Maruška, jak lišče pojmenovala, překvapuje. „Je to moje první liška, tak jsem nevěděla, co mám čekat. Zpočátku jsem byla velmi ostražitá a pracovala v rukavicích. Ale jsem překvapená, jak spolupracuje, jak je ochotná, vstřícná a chytrá. Ne nadarmo se asi říká, že je někdo mazaný jako liška. Není vyloženě přítulná jako pes či kočka. Ale je krotká, neútočí a někdy si i přijde pro drbání za uchem. To má ráda,“ uvedla Hrušková.

Léčba pomalu zabírá

Liška už slyší i na jméno. „Samozřejmě je zdrženlivá, ale vidím jí na očích, že po dvou týdnech, co ji tu máme, jsme už získali její důvěru. Nicméně opatrnost z naší strany musí stále být, je to divoké zvíře. Musíme předvídat, co by se mohlo stát a předcházet situacím, kdy by se mohla třeba leknout a zareagovat například kousnutím,“ podotkla Hrušková. Lišče zatím přebývá v ošetřovně. Tady trénuje chůzi na zatím vratkých nohách.

Když je unavené, stočí se do klubíčka a spí v měkkém pelechu. Ten má pro všechny případy vystlaný savou vyměnitelnou podložkou, jinak se ale ochotně chodí venčit na kočkolit. „Maruška ještě není schopná se moc pohybovat, ale po ošetřovně si své kolečko kolem stolu udělá, pak si zaleze do pelechu a spí. Už jsem taky zaznamenala, že si poprvé sedla, takže věřím, že se tělo začíná pomalu vracet do normálu,“ podotkla Hrušková.

Zdravotní policie lesa

Moc ji potěšilo, kolik fanoušků má Maruška na facebooku. „Díky jejich pomoci jsme mohli koupit konzervy i stelivo. Je fajn, že lidem nejsou zvířata lhostejná,“ konstatovala Hrušková. Doplnila, že se na sociálních sítích objevují i negativní komentáře s tím, že liška je škodná a pomáhat by se jí nemělo. „My jsme ale zvířecí záchranáři. Když zvíře potřebuje pomoc, tak ji poskytneme a snažíme, se, aby se mohlo vrátit do přírody,“ zdůraznila Hrušková.

Vysvětlila, že každé zvíře má v ekosystému svoji danou roli. Konkrétně liška funguje jako zdravotní policie, sežere i velké množství myší,“ poznamenala Markéta Hrušková a dodala, že uzdravování lišky Marušky je zatím na začátku a není jasné, jak dopadne. „Každopádně to bude běh na dlouhou trať,“ dodala záchranářka.