Ryby z nádrže Skalka nejsou k jídlu. Obsahují příliš mnoho jedovaté rtuti

Toxická rtuť proudí do Skalky už řadu let z německého příhraničí. Zdrojem je říčka Reslava, kterou i s okolními pozemky masivně zamořila bývalá chemická továrna v německém Marktredwitz. Rtuť se hromadí v kalech u dna a v tělech vodních živočichů.

Rybáři proto doporučují maso vodních predátorů a starších ryb ze Skalky vůbec nekonzumovat. Povodí Ohře sleduje zamoření vodních toků rtutí dlouhodobě. Z poslední zprávy vyplývá, že vloni specialisté zjistili na Reslavě nejvyšší průměrnou koncentraci rtuti od roku 1998.

„V rámci monitoringu byla nejvyšší hodnota zaznamenána loni 8. dubna,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Dodal, že průměrné hodnoty koncentrací rtuti ve splaveninách jsou na přítoku do Skalky shodné s minulým obdobím, podobné je i zamoření vrchní vrstvy sedimentů v samotné nádrži. Na obdobné úrovni jako v roce 2021 je rovněž množství rtuti v čerstvě usazených kalech na odtoku z nádrže Skalka.

Kraj požádá ministerstvo o intervenci

Podle hejtmana Petra Kulhánka dochází desítky let z kontaminovaného území v Německu ke splavování rtuti zejména do nádrže Skalka, kde se ročně usazuje kolem patnácti kilogramů, ale při přívalových deštích až padesát kilogramů rtuti.

„A protože se situace ze strany Německa neřeší tak, jak by měla, chceme požádat ministerstvo životního prostředí, aby intervenovalo i na mezinárodní úrovni. Měl by se odstranit zdroj znečištění a přijít by měla taková opatření, aby k tomu splavování do budoucna nedocházelo,“ dodal hejtman Petr Kulhánek.