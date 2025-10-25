Cesta do nitra sopky. Návštěvníky nejvíc zajímá, kde byl kráter, říká průvodce

Premium

Fotogalerie 10

Na cestu do nitra vulkánu u Františkových Lázní zájemce vypraví průvodce Jan Buriánek. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Jitka Dolanská
  17:00
Když se řekne Komorní hůrka u Františkových Lázní, snad každý v Česku ví, že se jedná o jednu z nejmladších sopek ve střední Evropě. Méně známý už je fakt, že se zde před časem podařilo obnovit a zpřístupnit část takzvané Goethovy štoly. Průvodcem je Jan Buriánek z Městského kulturního střediska Františkovy Lázně. Navštívit podzemí přírodního unikátu bude možné až do soboty 22. listopadu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Komorní hůrka je vlastně velmi výjimečný kopec. Nejen svým původem, ale i tím, že je provrtaný historickými důlními chodbami. Proč se tady v minulosti začalo kopat?
Všechno má na svědomí geologický spor, který se na přelomu 18. a 19. století vedl o to, zda horniny vznikají usazováním ve vodě nebo sopečnou činností. Dohady se týkaly i Komorní hůrky. V té době se začal o Komorní hůrku zajímat i věhlasný německý básník Johann Wolfgang von Goethe, který byl i zapáleným přírodovědcem.

Na jeho podnět nechal hrabě Kašpar Maria Šternberg v letech 1834 až 1837 vykopat průzkumnou štolu do nitra Komorní hůrky, která potvrdila, že se jedná o sopku. Šachty pod Komorní hůrkou tak jsou důlními díly, která nevznikla kvůli těžbě, ale pouze za účelem vědeckého bádání, což je velmi výjimečné. Hrabě se tak stal jedním z prvních vědeckých experimentátorů v geologii. Sám Goethe se výsledků průzkumu nedožil. Zemřel dva roky před tím, než práce začaly.

Abychom se dostali k sopouchu, museli bychom se prokopat o ještě dalších šest metrů hlouběji, kde se nachází hlavní štola z 19. století.

Jan Buriánekprůvodce Komorní hůrkou

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Varyáda září novotou. Obchoďák opravovali za provozu, pracovalo se i v noci

Bulváry široké jako městské ulice a k tomu přehršel obchodů a restaurací. Tak vypadá po rekonstrukci karlovarské obchodní centrum Varyáda. Jeho úprava trvala téměř dva roky a majitele vyšla na více...

Cesta do nitra sopky. Návštěvníky nejvíc zajímá, kde byl kráter, říká průvodce

Premium

Když se řekne Komorní hůrka u Františkových Lázní, snad každý v Česku ví, že se jedná o jednu z nejmladších sopek ve střední Evropě. Méně známý už je fakt, že se zde před časem podařilo obnovit a...

25. října 2025

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Spojů sokolovské MHD ubude. Město se tím snaží ušetřit statisíce ročně

Zrušit některé málo využívané spoje plánuje MHD Sokolovsko, které zajišťuje autobusovou dopravu v Sokolově a sedmi okolních obcích. Důvodem je snaha ušetřit. Úsporný krok doporučila analýza...

24. října 2025  14:18

Máme málo informací, stěžují si Chebané kvůli historicky prvnímu referendu

Město Cheb zanedlouho čeká historicky první referendum. Hlasování se týká vzniku strategického podnikatelského parku, který by měl vzniknout v městské části Dřenice. Pokud k urnám přijde alespoň 35...

24. října 2025  9:38

Seniorka šla nad ránem ulicemi jen v noční košili, zamířila k lesíku u zahrádek

Pouze v noční košili a pantoflích vyrazila v pondělí nad ránem do chebských ulic třiaosmdesátiletá seniorka. Do jejího hledání se okamžitě pustilo několik policejních hlídek, které správným směrem...

23. října 2025  12:48

Policistům ujížděl motorkář se zákazem řízení, málem způsobil nehodu

Okamžikem, kdy nezastavil policejní hlídce, začala minulý pátek v Karlových Varech honička se šestatřicetiletým motorkářem. Ten si na úprku před muži zákona s dopravními předpisy hlavu nelámal. Jak...

23. října 2025  10:55

Varyáda září novotou. Obchoďák opravovali za provozu, pracovalo se i v noci

Bulváry široké jako městské ulice a k tomu přehršel obchodů a restaurací. Tak vypadá po rekonstrukci karlovarské obchodní centrum Varyáda. Jeho úprava trvala téměř dva roky a majitele vyšla na více...

22. října 2025  14:16

Ministr Kulhánek podal stížnost, nelíbí se mu přepočet mandátů pro Karlovarský kraj

Ministr pro místní rozvoj a dvojka kandidátky STAN v Karlovarském kraji v říjnových sněmovních volbách Petr Kulhánek podal návrh na kontrolu výpočtu při přikázání mandátů ve druhém skrutiniu. Kvůli...

22. října 2025  10:49

Život sbalený v batohu. Policisté dostali šest sad pro první pomoc v nouzi

U nejrůznějších neštěstí, problémů či dopravních nehod jsou často jako první. A aby se posádky policejních vozů nemusely do doby příjezdu zdravotníků spoléhat jen na autolékárničku, vozí s sebou v...

22. října 2025  10:04

Okolí pramenů v srdci Slavkovského lesa ožije, novou podobu navrhli studenti

Studenti Technické univerzity v Liberci navrhli podobu obnovy odpočinkového místa u Novoveské kyselky na Sokolovsku. Z osmi předložených návrhů porota vybrala tři vítězné, které se stanou základem...

21. října 2025  15:26

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Počet charterových letů z Varů klesl na polovinu, letadla jsou ale plnější

Karlovarské mezinárodní letiště letos v letní sezoně odbavilo odbavilo v letošní letní sezoně 58 letů a 17 545 cestujících. To je zhruba o polovinu méně než v roce předchozím, jednotlivé spoje byly...

21. října 2025  9:27

Lávku na cyklostezce u Kauflandu sežrala dřevomorka, nová bude z oceli

Kvůli poškození dřevokaznou houbou uzavřel v pondělí karlovarský magistrát lávku na cyklostezce nedaleko obchodního centra Kaufland. Uzavírka potrvá do konce listopadu, cyklisté budou muset v tomto...

20. října 2025  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.