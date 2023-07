Čápatům z Teplé se daří u náhradních rodičů, dostala se k ním díky adopci

Jenže na rozdíl od svých nových sourozenců, kterým kroužek zdobí pravou nohu, nosí čáp přidaný do hnízda kroužek na levé. „Takže je krásně vidět, kdo je kdo. Zaúkolovali jsme i místní obyvatele, aby nám dávali zprávy, protože stát se může samozřejmě cokoliv. Ale adopce je jeden z nejlepších způsobů, jak vrátit ta zvířata zpátky do přírody,“ uvedl Makoň.

Náhradní rodinu už má i druhé z tepelských čápat. Nově je doma v Brodu nad Tichou na Tachovsku. „Tam si čápi udělali hnízdo na naší umělé hnízdní podložce. Tepelské čápě jsme přiložili ke dvěma místním, takže nyní jsou na hnízdě tři mladí,“ vysvětluje Makoň. Podle jeho slov je důležité najít nejen přibližně stejně stará mláďata, ale i vhodný pár, který je schopný přírůstek odchovat.

Čápi patří k nejlepším rodičům

„Oni čápi moc dobře vědí, že jim do hnízda něco přibylo, ale jsou v tomto ohledu tolerantní. A pro samotné mládě je to nejlepší. Učí ho lítat ti, co to umějí nejlíp, nosí mu potravu a tak dále. Za třicet let Dobrovolného ekologického spolku ochrana ptactva, který záchrannou stanici v Plzni provozuje, jsme udělali u čápů bílých a černých sto deset adopcí, respektive sto dvanáct, když budu počítat i ty dvě poslední,“ poznamenal Makoň.

A dodal, že jen deset mláďat mělo nějaký problém. „V ostatních případech jsme registrovali úspěšný odchov, vyvedení čápat mimo hnízdo a dovedení na zimoviště. Máme s tím už bohaté zkušenosti. Některým ptákům jsme nasadili vysílačku a zjistili jsme, že čápi jsou jedni z nejlepších rodičů. Adopce děláme v rámci celé České republiky,“ doplnil Makoň.