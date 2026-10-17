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Zrezivělá ocel dělá parádu, podle návrhu studentů kryje pramen Novoveské kyselky

Jitka Dolanská
  8:50

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Ředitel Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček, autorka díla Bára Brzobohatá generální ředitel Mattoni 1873 Ondřej Postránský při křtu nové podoby pramene Novoveské kyselky | foto: Mattoni 1873

Vrátit pramenu Novoveské kyselky statut místa pro odpočinek a pozorování přírody. To je cíl projektu, v jehož rámci dojde k postupné obnově původní lokality s historickou kamennou studnou. Novou podobu místa navrhli studenti Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec.

S nápadem oslovit studenty fakulty, konkrétně programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru ateliérů Petry Vlachynské a Jaroslava Prokeše, přišla společnost Mattoni 1873 společně se Správou CHKO Slavkovský les.

Studenti připravili návrhy nového altánu, chodníků a poklopu historické studny vycházející z genia loci daného místa. Své návrhy představili loni na vernisáži v Mariánských Lázních, vybrané se dočkají realizace přímo u pramene kyselky. První část obnovy už je hotová. Historickou studnu nově střeží umělecký poklop inspirovaný jestřábím vejcem.

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„Od začátku jsem chtěla, aby návrh co nejvíce vycházel z okolí přírody. Při první návštěvě se mluvilo o hnízdění jeřábů popelavých nedaleko odpočinkového místa a tato informace mi utkvěla v paměti. Motiv vejce mě zaujal nejen v souvislosti s hnízděním, ale také tvarem, který přesně navazuje na kruhový otvor historické studny,“ přiblížila autorka návrhu uměleckého poklopu, studentka Bára Brzobohatá.

Vyrobila jej ze zrezivělé oceli, která je odolná a nenáročná na údržbu. Kropenatou strukturu vejce vytvořila pomocí prořezávání, k němuž ji inspirovala tvorba sochaře Čestmíra Sušky. Takové řešení má přitom nejen estetickou, ale i praktickou funkci.

Ředitel Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček, autorka díla Bára Brzobohatá generální ředitel Mattoni 1873 Ondřej Postránský při křtu nové podoby pramene Novoveské kyselky
Studentka liberecké vysoké školy Bára Brzobohatá se svým dílem
Nová podoby pramene Novoveské kyselky. Překryt pramene je vyrobený ze zrezivělé oceli.
Nová podoby pramene Novoveské kyselky. Překryt pramene je vyrobený ze zrezivělé oceli.
4 fotografie

„Prořezávání dodává dílu charakteristický vzhled a zároveň umožňuje volný únik oxidu uhličitého, který ze studny přirozeně vyvěrá,“ doplnila. Umělecký poklop studny doplní příští rok nový altán a povalový chodník.

„Novoveskou kyselku vnímám jako místo s velkým historickým i přírodním významem, jehož potenciál zůstával v minulých desetiletích do značné míry nevyužitý. Současný projekt proto považuji za příležitost oživit tuto lokalitu a citlivě ji zpřístupnit návštěvníkům. Věřím, že díky obnově odpočinkového místa se Novoveská kyselka znovu stane příjemnou zastávkou pro všechny, kteří přicházejí objevovat krásy Slavkovského lesa,“ podotkl Jindřich Horáček, ředitel Správy CHKO Slavkovský les.

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Obnovovaný prostor u pramene Novoveské kyselky tak propojí její historii, současnou tvorbu mladých autorů a jedinečnost okolní přírody. Ta je domovem mnoha chráněných druhů rostlin i živočichů jako právě zmiňovaného jeřába popelavého, skokana ostronosého či bekasiny otavní. Zároveň patří k oblíbeným cílům místních obyvatel i návštěvníků Mariánských Lázní, prochází jí i Centrální stezka Via Czechia a naučná stezka Mnichovské hadce.

„Do plánování obnovy pramene jsme se rozhodli zapojit mladé talenty, jejichž podporu v Mattoni 1873 dlouhodobě rozvíjíme. Studenti tak dostali příležitost přinést do projektu vlastní nápady a propojit respekt k historii a přírodě se současným designem,“ dodal Ondřej Postránský generální ředitel Mattoni 1873.

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