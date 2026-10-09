Nabízí jedinečnou ukázku toho, jak by vypadaly vývěry minerálek, pokud by je člověk nevyužíval pro svou potřebu, nezachytával jejich vodu v dutých kmenech nebo ji netěžil pro lázeňské účely.
V minulosti sice byly i tyto prameny jímány v ručně kopaných jímkách, příroda tyto zásahy ale v uplynulém století postupně téměř překryla. Na vyhlášení rezervace pracovali několik let odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
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Malá rezervace Křížky ve Slavkovském lese ukrývá velké poklady přírody
„V rozlivech železitých kyselek rostou specifické druhy jednobuněčných řas, včetně velmi vzácné rozsivky Pinnularia ferrophila, která byla donedávna známa pouze z několika málo míst na světě. Okolní slatinné louky jsou domovem řady dalších vzácných druhů,“ uvedl Přemysl Tájek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Z rostlin jsou to podle něj zejména vachty trojlisté, ostřice blešní či bařičky bahenní, z živočichů pak například bekasiny otavní, která zde hnízdí. Výjimečně cenné je ale i samotné slatiniště – slatina místy dosahuje mocnosti až osm metrů.
„Uložené vrstvy pylu, zakonzervované zbytky rostlinných těl a schránek řas nám umožňují zkoumat vývoj zdejší vegetace i celé okolní krajiny až do doby před 13 tisíci lety,“ doplnil Tájek.
Udržet unikát v nezměněném stavu vyžaduje specifický přístup. Správa CHKO Slavkovský les proto na nejcennějších úsecích mokřadních luk zajišťuje od roku 2010 každoroční ruční seč.
Ochranáři plánují do budoucna kosit i další části vlhkých luk, což prospěje vzácným druhům rostlin a zvýší druhovou rozmanitost. Chtějí také z rozlivů minerálek postupně odstranit keřové vrby a tím pomoci obnovit specifickou vegetaci slatinných pramenišť.
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Už troubějí! Vydejte se do Slavkovského lesa za dokonalým podzimem
„Nová přírodní rezervace Číhanské slatě se stala 36. maloplošným zvláště chráněným územím v CHKO Slavkovský les. Bez vstřícnosti vlastníků by to nebylo možné. Rádi bychom tak alespoň touto cestou poděkovali vedení společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a také městu Mariánské Lázně. Je to takový dárek k letošnímu Roku chráněných krajinných oblastí, který zaštítila i Česká komise pro UNESCO,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a ujišťuje, že vyhlášením přírodní rezervace se pro běžné návštěvníky nic nemění. Území je nadále volně přístupné.