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Slavkovský les má novou rezervaci, chrání unikátní vývěry minerálních vod

Jitka Dolanská
  14:51
Nově vyhlášená přírodní rezervace Číhanské slatě chrání evropsky unikátní...

Nově vyhlášená přírodní rezervace Číhanské slatě chrání evropsky unikátní přírodní vývěry minerálních vod. | foto: Přemysl Tájek

Nově vyhlášená přírodní rezervace Číhanské slatě chrání evropsky unikátní...
Nově vyhlášená přírodní rezervace Číhanské slatě chrání evropsky unikátní...
Hraniční tabule Slavkovského lesa
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10 fotografií
Cenné přírodní vývěry minerálních vod a jejich okolí chrání nově vyhlášená přírodní rezervace Číhanské slatě na Mariánskolázeňsku. Fenomén, který v celé střední Evropě již téměř nelze nalézt, leží ve východní části Slavkovského lesa, v údolí Lučního potoka mezi Číhanou, Babicemi a Poutnovem, nedaleko Teplé na Mariánskolázeňsku.

Nabízí jedinečnou ukázku toho, jak by vypadaly vývěry minerálek, pokud by je člověk nevyužíval pro svou potřebu, nezachytával jejich vodu v dutých kmenech nebo ji netěžil pro lázeňské účely.

V minulosti sice byly i tyto prameny jímány v ručně kopaných jímkách, příroda tyto zásahy ale v uplynulém století postupně téměř překryla. Na vyhlášení rezervace pracovali několik let odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

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„V rozlivech železitých kyselek rostou specifické druhy jednobuněčných řas, včetně velmi vzácné rozsivky Pinnularia ferrophila, která byla donedávna známa pouze z několika málo míst na světě. Okolní slatinné louky jsou domovem řady dalších vzácných druhů,“ uvedl Přemysl Tájek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Z rostlin jsou to podle něj zejména vachty trojlisté, ostřice blešní či bařičky bahenní, z živočichů pak například bekasiny otavní, která zde hnízdí. Výjimečně cenné je ale i samotné slatiniště – slatina místy dosahuje mocnosti až osm metrů.

Nově vyhlášená přírodní rezervace Číhanské slatě chrání evropsky unikátní přírodní vývěry minerálních vod.
Nově vyhlášená přírodní rezervace Číhanské slatě chrání evropsky unikátní přírodní vývěry minerálních vod.
Nově vyhlášená přírodní rezervace Číhanské slatě chrání evropsky unikátní přírodní vývěry minerálních vod.
Hraniční tabule Slavkovského lesa
10 fotografií

„Uložené vrstvy pylu, zakonzervované zbytky rostlinných těl a schránek řas nám umožňují zkoumat vývoj zdejší vegetace i celé okolní krajiny až do doby před 13 tisíci lety,“ doplnil Tájek.

Udržet unikát v nezměněném stavu vyžaduje specifický přístup. Správa CHKO Slavkovský les proto na nejcennějších úsecích mokřadních luk zajišťuje od roku 2010 každoroční ruční seč.

Ochranáři plánují do budoucna kosit i další části vlhkých luk, což prospěje vzácným druhům rostlin a zvýší druhovou rozmanitost. Chtějí také z rozlivů minerálek postupně odstranit keřové vrby a tím pomoci obnovit specifickou vegetaci slatinných pramenišť.

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„Nová přírodní rezervace Číhanské slatě se stala 36. maloplošným zvláště chráněným územím v CHKO Slavkovský les. Bez vstřícnosti vlastníků by to nebylo možné. Rádi bychom tak alespoň touto cestou poděkovali vedení společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a také městu Mariánské Lázně. Je to takový dárek k letošnímu Roku chráněných krajinných oblastí, který zaštítila i Česká komise pro UNESCO,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a ujišťuje, že vyhlášením přírodní rezervace se pro běžné návštěvníky nic nemění. Území je nadále volně přístupné.

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