Neodnášejte mláďata, matku mají nejspíš poblíž, varují zvířecí záchranáři

„Obě srnčata se k nám dostala úplně zbytečně. Nebyla zraněná ani hladová. Bohužel navzdory běžně dostupným informacím se stále stává to, že lidé tato zdánlivě opuštěná mláďata v přírodě seberou a přivážejí do záchranných stanic. Matce, která často bývá opodál, je tak doslova ukradnou,“ zdůraznila Markéta Hrušková.

Jaká jsou pravidla?

Srnám se rodí jedno až tři srnčata, která v prvních dnech pouze tiše leží v trávě či v křoví. Matky je chodí jen několikrát za den krmit, jinak se u mláďat nezdržují, aby k nim nepřilákaly predátory. Často se stává, že si srnčí matky vyberou k porodu místa velmi blízko lidských obydlí nebo turistických tras, a lidé je tak snadno objeví.

V takových případech platí u srnčat, stejně jako u zajíčků, jasné pravidlo. Pokud nejsou viditelně zraněná, zmateně nepobíhají, nepískají, nepronásledují lidi, což se stává, když přijdou o matku a mají hlad, není třeba do jejich života nijak zasahovat. Pro člověka tak platí jediné. Mláďat si nevšímat, opatrně se vzdálit a především mít pod kontrolou své psy.

Raději nejdříve zavolejte

„Právě tohle období bývá pro záchranné stanice nejobtížnější. Přijímáme velké počty mláďat. Ale jak už jsem řekla, ne vždycky to bývají zvířata potřebující skutečně pomoc. To se týká i ptáčat, která lidé najdou na zemi, seberou a odvezou. I tady platí pravidlo, že když to nejsou vyloženě holátka, už poskakují nebo nemají viditelné zranění, je lepší pískle nechat na místě,“ poradila Hrušková.

Nanejvýš je podle ní možné mládě vyzvednout na strom nebo schovat před predátory pod nějaký keř či do vysoké trávy. „Rodiče ho najdou a dokrmí. Pokud si není člověk jistý, je nejlepší zavolat do nějaké záchranné stanice a informovat se. Telefonní čísla jsou lehce dostupná na internetu,“ uvedla Hrušková. Lidé, kteří záchranářům kvůli nevědomosti taková zvířata nosí, komplikují péči o zvířata, která pomoc skutečně potřebují.

Poštolky brzy vyletí

„Přijímali jsme do péče kachnu sraženou automobilem. Dnes už vypadá dobře, ještě pár dnů ji tu necháme na pozorování a pak ji vypustíme. Starali jsme se i o vyčerpaného čápa, který si u nás odpočinul a už je zpět ve volném prostoru. Pečujeme o labuť, kterou napadl pes, a bohužel přišla o křídlo. Doufáme, že se spřátelí s druhou labutí, kterou u nás máme,“ řekla Hrušková.

Druhý pták je totiž po otravě téměř slepý, a kdyby si obě labutě na sebe zvykly, mohly by po vypuštění fungovat společně. „V plánu máme vypouštění mladých poštolek, které se vylíhly našemu hendikepovanému páru. Předpokládám, že je tak za měsíc okroužkujeme a vypustíme. Už nám poletují po voliéře,“ ukázala ptačí rodinku zvířecí záchranářka.

Malé kuny u motoru

O tom, že při péči o zvířata není nouze o humorné příběhy, svědčí nedávná událost, která se stala přímo před vstupem do rezervace Soos. „Šla jsem kolem zaparkovaných automobilů a najednou se můj pes zastavil a nechtěl dál. Všemožně mi dával najevo, že v motoru jednoho z vozů se něco děje,“ vypráví Hrušková.

„Počkali jsme na majitele. Když přišli a otevřeli kapotu, našli uvnitř malinké mládě kuny. Chytili jsme jej a po dokrmení vypustili do přírody. To ale není všechno, ten příběh má pokračování. Oni později v tom motoru objevili další dvě malé kuny spolu s celým hnízdem a zásobami,“ dodala se smíchem Markéta Hrušková.