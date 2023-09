První želvičky pardálí se klubou na svět, ekocentru se chov vydařil

„Je to rozhodně náš dosud největší úspěch,“ neskrývá radost chovatel ekocentra Zdeněk Keleman, který tam na proces příchodu malých želviček na svět dohlíží a má je na starosti. Byl to právě on, kdo 18 vajec zahrabaných v písku našel a od toho okamžiku se o ně stará.

A je to úsilí dlouhé, protože inkubace v případě pardálích jedinců trvá přibližně dvě stě dní. Prokazatelně oplodněných vajec je z celkového počtu zhruba polovina, bezpečné prostředí jim od okamžiku nálezu po celou dobu poskytuje inkubátor.

Část želv se vrátí do bioparku

„Musejí teď mít hlavně sterilní prostředí, aby se zabránilo případné infekci, ale jinak želvičky prospívají dobře, už začínají pomalu žrát, dáváme jim například zelí a další zeleninu,“ podotkl Keleman.

Želvy ve vajíčku se vyvíjejí postupně, takže do doby, než budou všechny vyklubané, může uběhnout klidně ještě měsíc.

Vylíhnutí želviček předcházela promyšlená a koordinovaná akce. Samce želvy pardálí jménem Lolo si v únoru jako nápadníka pro samici Lili přivezli zástupci ostrovského ekocentra ze soukromé zoo Biopark Štít na Královéhradecku. Tam také poputuje část odchovaných mláďat. Kolik přesně jich bude, záleží na výsledku vzájemné dohody.

Jména vymyslí děti z kroužků

Vymyslet jména pro želvičky, které v ekocentru zůstanou, budou mít příležitost děti navštěvující zdejší chovatelské kroužky. „Trochu očekávám, že se mezi návrhy možná objeví například Leonardo, Raphael, Donatello či Michelangelo, tedy jména ze seriálu o želvách ninja,“ říká s úsměvem chovatel.

Maminka malých želviček Lili je největší želvou v ekocentru, které ji získalo před třemi lety od soukromého chovatele z Ostrova. Želva pardálí se přirozeně vyskytuje výhradně ve střední Africe a její větší forma v jižní Africe. Ve volné přírodě se dožívá přibližně 80 až 120 let.