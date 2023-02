Vědci se vydávají za spícími netopýry, mnohdy po kolenou a se zatajeným dechem

Při cestě podzemím za hibernujícími netopýry si přírodovědci vedle běžného vybavení s sebou nesou i žebřík. To aby se ke spáčům zavěšeným u stropu vůbec dostali, dokázali je určit a případně přečetli identifikační znaky na kroužcích.

Zjistí z nich například, kdy byl netopýr odchycen, jak je přibližně starý a z jaké lokality na zimoviště přiletěl. Kroužek, který netopýr nosí na křídle, prozradil, že někteří ze vzácných okřídlených savců míří do Jeronýma až z lokality Konstantinových Lázní.

„Co se týká počtu zimujících zvířat, je to letos takový průměr. Žádné rekordní počty jsme nezaznamenali,“ říká Přemysl Tájek ze správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Budit netopýry je nebezpečné

Ve starém Jeronýmu, kam chodí v letních měsících veřejnost na prohlídky, zimovalo v době sčítání 79 netopýrů. V části nazývané Nový Jeroným, kam je možné se dostat odděleným vstupem, jich přírodovědci napočítali 61.

Spí tu zástupci netopýra velkého, řasnatého, vodního, objevil se rovněž netopýr Brandtův, ušatý, vousatý a velkouchý. Loni poprvé se sčítalo rovněž v sousedním nedávno objeveném komplexu starého důlního díla. Letos tam odborníci našli dalších 51 nocležníků.

Okřídlení savci se snaží v podzemí přečkat hladové měsíce roku, kdy by venku nenašli hmyz, kterým se živí. V tichu a stálé teplotě dokážou během zimování až stonásobně snížit tep srdce. Šetří tak energii potřebnou k přežití. Každé vyrušení je pro ně pohromou. Proto do Jeronýma lidé od poloviny října do konce dubna nesmějí.

Tajemné tvory sčítají i na půdách

I sami vědci se snaží důlním dílem postupovat s maximální opatrností. V netopýří „ložnici“ se pohybují tiše, svítí na netopýry co nejméně a zavěšené spáče si prohlížejí se zatajeným dechem. Teplý vzduch by mohl vzácným živočichům narušit spánek nebo je i předčasně probudit.

Vedle Jeronýma zoologové sčítají spící netopýry i na dalších známých zimovištích, na půdách či ve sklepích. Lokalit, kde netopýři zimují, jsou stovky a to nejen v západních Čechách, ale po celé republice. Systematicky se v rámci celorepublikového monitoringu netopýři sledují od 50. let minulého století.