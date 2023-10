Vycházka chebského muzea připomněla historii zaniklých dolů v Krušnohoří

Se stylovým příspěvkem k Mezinárodnímu dni archeologie, který připadá na třetí říjnovou sobotu, přišlo Muzeum Cheb. Do svého populárního cyklu Pojďte s námi do přírody zařadilo vycházku do horského městečka Přebuz a k zaniklým cínovým dolům Otto a Ritter. Na zájemce čekala komentovaná prohlídka o historii přebuzských památek i o montánním využití okolní krajiny.