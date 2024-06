Mumraj ve Varech. Přípravy na festival finišují, prodej vstupenek začne ráno

Plný zboží je už také oblíbený Festival Shop s upomínkovými předměty letošního ročníku. Merch lze zakoupit ve třech prodejnách, které se nacházejí v přízemí hotelu Thermal, na prostranství před ním a nově také v budově bývalé Městské spořitelny na Divadelním náměstí.

Hosté v něm ovšem budou hledat tradiční plastové festivalové tašky marně. Ty totiž nahradily batohy vyrobené z recyklátu. Souvisí to se „zezelenáním“ festivalu. „Vloni jsme měli přibližně třetinu vozů festivalu na elektřinu. Letos už jich je většina,“ uvedl vedoucí festivalové produkce Petr Lintimer.

V souvislosti s elektromobilitou pak organizátoři ve spolupráci s hotelem Thermal vybudovali čtyři nabíjecí stanice. Ty už ve městě zůstanou. Do jeho ulic i letos vyrazí takzvaní lovci PETek. Partner festivalu, společnost Mattoni, pak po dobu jeho konání zřídí v Karlových Varech recyklační místa.

Návštěvníkům festivalu bude k dispozici celkem 25 pokladen. Jen uvnitř Thermalu jich je patnáct, v jeho bezprostřední blízkosti (na schodišti) jich je dalších šest, včetně „last minute“ pokladny. Další dvě kasy jsou u Grandhotelu Pupp a stejný počet je umístěn ve stanovém městečku na Rolavě. Od 28. června jsou pokladny otevřeny už od 8 hodin ráno.

Cena vstupenek na festivalové projekce se podle Petra Lintimera změnila jen minimálně. „Navýšili jsme ji o změnu v DPH,“ uvedl Lintimer. Za lístek tak diváci zaplatí 120 až 150 korun. „S festivalovým pasem ovšem zůstává cena stejná, a to 40 korun,“ doplnil vedoucí produkce.

Představí tvorbu festivalového fotografa

Cesta od hotelu Thermal okolo Dvořákových sadů dál ke kolonádě je místo návštěvníků plná dodávek a náklaďáků. Nad vypuštěným jezírkem už stojí pavilon mobilního operátora, okolo něj ještě leží na jindy pečlivě opečovávaných trávnících materiál určený k zabudování.

Velká část stánků je už ale hotová a jen pásky a řetězy brání návštěvníkům ve vstupu. U dalšího pavilonu se dodělává střecha, dělníci se dohadují, jak široký má být díl, který ji zajišťuje. Nechtějí nic nechat náhodě, změny počasí v době festivalu jsou běžné.

Rušno je ještě před samotným Thermalem, dodávky sem navážejí zásoby pro stánky s občerstvením, na lešení dělníci umísťují poslední poutáky na zajímavé snímky. Opodál jsou naskládané mobilní toalety a pisoáry. Rampa, po které budou odjíždět v pátek limuzíny přivážející filmové hvězdy na červený koberec, už má zatěžkávací zkoušku za sebou.

Novinkou letošního roku je zařazení opravené Sparkasse na Divadelním náměstí do festivalového dění. Výstava STARS BY TONO STANO představí práci slavného fotografa, který už třicet let fotí slavné filmové osobnosti v Karlových Varech. „Jeho výstava zde bude k vidění i po skončení festivalu,“ poznamenal výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha. Později se zde má otevřít kavárna, kde budou k dostání i propagační předměty festivalu.

Na středeční tiskové konferenci pořadatelé zároveň prozradili, že závěrečným filmem letošního festivalu v Karlových Varech bude romance Nehty řeckého režiséra Christose Nikoua. Jde o jeho druhý film. Při slavnostním zakončovacím ceremoniálu dostanou z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky křišťálové glóby český herec Ivan Trojan a americký herec Clive Owen. Celkově festival představí divákům 136 filmů.