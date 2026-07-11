Pět zraněných po nehodě na Karlovarsku, pro jednoho přiletěl vrtulník

Podle mluvčí krajské záchranné služby Simony Kratochvílové záchranáři ošetřili celkem pět osob. „Z toho jsme jednu předali letecké záchranné službě,“ uvedla Kratochvílová.
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Vězni využili přesunu v areálu káznice a pokusili se o útěk
„Dva muže, ročníky 2006 a 1994, jsme s lehkým poraněním transportovali na chirurgickou ambulanci do Sokolova. Dva muže, ročníky 1984 a 2000, jsme s lehkým poraněním převezli na emergency do Karlových Varů. Muže, ročník 2005, jsme po ošetření na místě s podezřením na středně těžké poranění předali letecké záchranné službě, která jej následně transportovala do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín,“ upřesnila Kratochvílová.
Na silnici 222 pokračují odklízecí práce po nehodě, policie dopravu odklání na objízdné trasy.