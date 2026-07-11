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Pět zraněných po nehodě na Karlovarsku, pro jednoho přiletěl vrtulník

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  9:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Jihočeský kraj

Pět lidí se zranilo při dopravní nehodě dvou osobních aut, která se stala v sobotu ráno u Mírové na Karlovarsku. Hasiči museli jednu osobu z havarovaného auta vyprostit. Na místo byla povolána i letecká záchranná služby, informovala zastupující mluvčí krajských hasič Jana Třísková.

Podle mluvčí krajské záchranné služby Simony Kratochvílové záchranáři ošetřili celkem pět osob. „Z toho jsme jednu předali letecké záchranné službě,“ uvedla Kratochvílová.

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„Dva muže, ročníky 2006 a 1994, jsme s lehkým poraněním transportovali na chirurgickou ambulanci do Sokolova. Dva muže, ročníky 1984 a 2000, jsme s lehkým poraněním převezli na emergency do Karlových Varů. Muže, ročník 2005, jsme po ošetření na místě s podezřením na středně těžké poranění předali letecké záchranné službě, která jej následně transportovala do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín,“ upřesnila Kratochvílová.

Na silnici 222 pokračují odklízecí práce po nehodě, policie dopravu odklání na objízdné trasy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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