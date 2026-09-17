Druhý den návštěvy prezidenta. Prohlédne si porcelánku i relikviář svatého Maura

Vedle návštěvy novorolské porcelánky Thun 1794 bude prezident Petr Pavel v Karlových Varech hostem celostátní konference Sdružení místních samospráv. Ta se uskuteční v lázeňském hotelu Thermal.
Z Karlových Varů zamíří prezidentský pár do Bečova nad Teplou, kde jej přivítají na státním hradu a zámku. Petr Pavel si nenechá ujít prohlídku jedné z nejcennějších historických památek České republiky, relikviáře svatého Maura. Dvoudenní návštěvu severozápadních regionů pak zakončí v bečovské botanické zahradě.
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Pavel navštívil i nadšence na horském nádraží. Máme vás rádi, slyšel na uvítanou
Jak avizoval, cílem jeho cesty je ukázat Ústecký a Karlovarský kraj z trochu jiného pohledu. Při návštěvě se soustředí na to, co se v obou regionech daří, na lidi, kteří něco nového staví, zachraňují, případně zlepšují život místních.
Prezident se do Karlovarského kraje vrátil takřka po roce, naposledy zde pobýval loni v listopadu.
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10. listopadu 2025