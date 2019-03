Zeman navštívil Milhostov, kde ho volil skoro každý. Darem dostal karikaturu

Na prostranství před obecním úřadem vítala hlavu státu přibližně stovka lidí, kteří přijeli i z Habartova či Nového Kostela, kde setkání s obyvateli v plánu nejsou.

Na úvod starosta Milhostova Pavel Červenicky poděkoval prezidentovi, že splnil slib, který dal před rokem na své inauguraci, a skutečně zavítal do malé obce na západě Čech, kde získal, v rámci Karlovarského kraje, největší podíl hlasů.

Na Miloše Zemana se přišel podívat i Jiří Kořínek, který má v Milhostově vetešnictví. „Nikomu jinému bych hlas nedal,“ dušoval se muž, který má na okraji vesnice několik maringotek nacpaných nejrůznějšími předměty, které sem vozí z Německa. Použité židle, skleničky nebo dekorace se snaží rozprodat.

Také František Horváth dal v minulých volbách svůj hlas právě Zemanovi. „Je to člověk, který má svoji hrdost. Je v něm kus lva,“ odpověděl na otázku, co se mu na prezidentovi líbí a proč mu dal svůj hlas.

Poté, co se Zeman přivítal se zastupiteli, začal na návsi diskutovat se svými příznivci. Lidé se ho ptali na to, jak tráví volný čas, předávali mu dary a ptali se ho například na to, proč stavební řízení v současnosti trvá tak dlouho.

„Do čtrnácti dnů mám v Lánech setkání s expertním týmem a Klárou Dostálovou, s ministryní pro místní rozvoj, která má na starost nový stavební zákon. Jediné téma bude nový stavební zákon. Víte, kolik ministrů mi slibovalo, že tento zákon zrychlí? Zajímavá myšlenka je, že pokud úřad nevydá rozhodnutí do 60 dnů, má se za to, že souhlasí. Mně se tohle řešení velmi líbí,“ řekl Zeman.

Diskutovalo se také o úloze Senátu, který další z diskutujících označil za zbytečný a chtěl by ho zrušit.

„Myslím, že Senát by bylo možné ‚vyhladovět‘. Při schvalování zákona o státním rozpočtu vystupuje a jedná pouze Poslanecká sněmovna a Senát se k tomu vůbec nevyjadřuje, přestože součástí jsou i výdaje na něj. Konec konců ve středověku se města také oblehla a uťaly se zásobovací tepny. Nedovedu si představit, jak dlouho by páni senátoři vydrželi bez jídla, topení a především bez platů. Z toho vyplývá, že by se dobrovolně rozpustili sami,“ řekl Zeman, který si z Milhostova odvezl i dar, svoji karikaturu od místního umělce Jana Vávry.

Z Milhostova zamířila prezidentská kolona do Nového Kostela. Tady Miloše Zemana přivítalo někdejší šlechtické sídlo Nový Dvůr, které se tamní starosta Oto Teuber snaží opravit.

Místo Gerlocha navrhne do Ústavního soudu někoho jiného

Zde se také hlava státu s Karlovarským krajem rozloučila. Na závěrečné tiskové konferenci se prezident vyjádřil mimo jiné i k neúspěšné kandidatuře Aleše Gerlocha do Ústavního soudu.

Gerloch, kterého Zeman navrhl, získal v tajné volbě jen 19 hlasů od 64 senátorů. Prezident k tomu uvedl, že Ústavní soud mohl mít skvělého odborníka.

„Já jsem samozřejmě už zažil, že dvou případech u soudců Sváčka a Výborného Senát odmítl můj návrh, tak jsem pokrčil rameny a navrhl jsem někoho jiného, tak to učiním i nadále. Nebudu trucovat,“ uvedl.

Zároveň dodal, že o novém kandidátovi bude přemýšlet. „Aniž bych chtěl urazit kohokoli, kdo přijde po profesoru Gerlochovi, obávám se, že ve srovnání s ním přece jenom jeho znalost ústavního práva nebude tak hluboká. Ale samozřejmě, že senátoři, zejména mimoústavní právní výbor, jsou zřejmě tak dokonalými znalci ústavního práva, že na toto téma měli jiný názor,“ řekl Miloš Zeman.