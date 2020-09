Z prázdné ašské školy budou byty i ordinace, město chce přilákat lékaře

V první etapě by zde mělo vzniknout dvanáct bytů, v následujících pak kromě dalších bytů také sportovní ubytovna a ordinace lékařů. Práce na první etapě už odstartovaly.



„Stavební společnost RMC stavby Cheb získala zakázku ve výběrovém řízení s nabídkou necelých 45 milionů korun. Zhruba polovinu z této částky pokryje evropská dotace. Termín dokončení stavby je srpen příštího roku,“ potvrdil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.



Jak řekl, bývalé školní budovy jsou prázdné od roku 2002, kdy se sloučila textilní průmyslovka s místním gymnáziem.

„Město mělo dvě možnosti. Buď budovy zbourat a postavit nový polyfunkční dům, což by byla ta levnější varianta, nebo se snažit o záchranu dominanty celé lokality, která zde vyrostla v období, kdy byla Aš průmyslovým centrem regionu,“ vysvětlil starosta Dalibor Blažek.

V plánu bylo využití prostor pro potřeby radnice

Radnice zvolila druhou možnost a pro prázdné prostory začala hledat využití. Uvažovalo se například o tom, že by bylo možné objekt zrekonstruovat pro potřeby městského úřadu. Ukázalo se však, že záměr by byl příliš nákladný, a protože není šance získat na něj dotace, zastupitelé od plánu ustoupili.

Volba padla nakonec na byty a nebytové prostory. Radnice nechala zpracovat studii, která objekt rozdělila na čtyři části.



Ve dvou vzniknou byty, ve třetí ordinace a sportovní ubytovna a ve čtvrté dva nadstandardní byty pro lékaře. Vedení Aše tak chce do města přilákat nové doktory. Těch je v současnosti v Aši nedostatek a obyvatelé musejí často za specialisty jezdit do Chebu, někdy i dál.

„Protože i tato investice přesáhne částku 100 milionů korun, bylo rozhodnuto stavět po etapách. Nyní se tedy v bývalé hlavní školní budově staví v rámci první etapy byty, což bude nejdražší část rekonstrukce. Další etapy by se měly financovat z úvěru, který si město plánuje vzít na řešení bytové problematiky,“ konstatoval Vrbata.



Vyhlášení veřejné soutěže na úvěr schválilo zastupitelstvo města na srpnovém zasedání.

Úvěr pomůže na více místech

Tato skutečnost by měla dokončení přestavby bývalé školy podstatně urychlit. „Pokud úvěr skutečně vysoutěžíme, mohla by být celá stavba hotova do konce roku 2022. Městu tak přibude celkem 26 bytů, ordinace a další zrekonstruované prostory,“ nastínil starosta Dalibor Blažek.



Úvěr, pokud jej město získá, by měl rovněž pokrýt náklady na nákup nemovitostí určených k bydlení a také pomoci při výstavbě a rekonstrukcích městských nemovitostí.

„Jde o objekty v ulicích Nedbalova, Šaldova a Jiráskova, kde mají vzniknout dohromady téměř čtyři desítky bytů. Třináctitisícové město Aš v současnosti vlastní 216 bytových jednotek, z toho 118 bytů v domě s pečovatelskou službou v Dlouhé ulici,“ dodal Milan Vrbata.