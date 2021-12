České a německé školáky spojil ekologický projekt, vzkazy posílají v lahvi

Od letošního února jím žije na šest stovek českých a německých školáků.

„Do projektu se zapojilo celkem jedenáct partnerů z Karlovarského kraje a Bavorska. Společným tématem je čistota řeky Ohře a jejího okolí. Právě Ohře je totiž spojujícím prvkem českého a bavorského území. V našem projektu cílíme na vodu, hospodaření s vodou, ochranu vodních toků a celého povodí. Aktivity jsou určené především dětem ve školním věku, ale i dospělým a případně rodinám s dětmi,“ uvedla manažerka projektu Eva Slámová s tím, že na české straně jsou hlavními nositeli projektu Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje a ekofarma Kozodoj.

Školy navštěvují různí lektoři, vyrážejí s dětmi do přírody, seznamují je s principy ochrany přírody a společně řeší projektové úkoly. Pod odborným vedením a přitom hravou formou tak školáci vytvářejí například databázi druhového zastoupení v řece Ohři, odhalují obrovskou rozmanitost celého biotopu vodního toku, zkoumají čistotu a kvalitu vody a vyplňují pracovní listy. O výsledky své práce se dělí s ostatními, posílají si vzkazy, úkoly, fotografie nebo obrázky. To vše prostřednictvím „vzkazů v láhvi“.

„Tím vzkazem může být skutečný dopis vložený do jakékoli lahve, který skupině předává lektor vždy na začátku programu. A díky tomu může vzkaz plout jak po proudu, tak i proti proudu řeky Ohře,“ vysvětlila Eva Slámová.

Upřesnila, že ačkoli koronavirová pandemie podobné přeshraniční aktivity prakticky zastavila, Vzkazu v láhvi se to netýká. Už na začátku projektu se totiž podařilo autorům vymyslet vše tak, aby se jednotlivé skupiny dětí potkávaly jen minimálně. Přitom však úzce spolupracují a tvoří společné výstupy.

„Společné aktivity samozřejmě máme, ale není jich mnoho. Důraz jsme od počátku kladli na setkávání ve virtuálním prostoru. Můžeme tak projekt realizovat i za současných nelehkých podmínek plných omezení,“ doplnila Slámová.

Na farmě Kozodoj vzniká komiks

Část aktivit se koná i na farmě Kozodoj. Do tamního krajského ekocentra jezdí školní kolektivy z celého regionu.

„Když jsme v průběhu projektu jezdili do škol a posílali vzkazy našim partnerům, uvědomila jsem si, jak významné pro děti je, když se dostávají do centra dění. Obecně se totiž za centrum považuje spíše vnitrozemí, tedy lokality dál od hranic. Ale my jsme si tady vytvořili nové centrum přímo na hranicích. Děti to ohromně motivuje, a to k praktickému využívání německého jazyka, k hledání střípků z kultury a historie obou národů,“ uvedla Pavlína Štyndlová z farmy Kozodoj.

Tam také vzniká zbrusu nový komiks, ve kterém má hlavní úlohu žába jménem Žáby. Ta při jedné ze svých cest najde vzkaz v lahvi a hledá způsob, jak jej rozluštit.

„Spolu s českým chlapcem, který má německou kamarádku Steffi, půjdou proti proudu až k pramenům řeky Ohře, kde pošlou vzkaz do budoucna. Je to příběh psaný dětem srozumitelným jazykem, plný vtipných hlášek a pěkných ilustrací. Komiks už je skoro hotový, věřím, že se bude líbit,“ doplnila Štyndlová.

Závěrečné výstupy projektu představí koncem příštího roku konference a putovní výstava. „Ta bude „plout“ proti proudu řeky Ohře z Karlových Varů až do německého Wunsiedelu. Představí veřejnosti vše, co děti vytvořily a co díky projektu vzniklo. Obrázky, fotky, výsledky zkoumání a pokusů. Podrobnosti je možné najít na webových stránkách flaschenpost321.eu,“ dodala Eva Slámová.

Celkové náklady na projekt Vzkaz v láhvi jsou přibližně 330 tisíc eur. Evropské fondy jej podpořily částkou takřka 281 tisíc eur.