Jan Hucko chce s manželkou otevřít ve zchátralé bývalé faře v Nebanicích na Chebsku školu, v níž by se děti měly učit podle principů škol typu Sudbury/Summerhill. | foto: Martin Stolař, MAFRA

V Nebanicích na Chebsku by měla vzniknout zbrusu nová škola. A ne ledajaká. Děti by se v ní měly učit podle principů škol typu Sudbury/Summerhill. Na centrum vzdělávání by se měla postupně přeměnit bývalá nebanická fara. Zchátralou budovu od církve zakoupili manželé Jitka a Jan Huckovi, kteří společně s Jarmilou Klimešovou za projektem stojí.