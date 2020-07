Zemřela žena z loďky převrácené na Jesenici, k tragédii přispělo zrádné počasí

„Následky nehody byly natolik závažné, že i přes veškerou péči se ženu nepodařilo zachránit,“ potvrdil mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.



Malá loď se převrhla v pondělí odpoledne asi 500 metrů od břehu. Na místě zasahovali hasiči, kteří pár vytáhli na člun a hned začali ženu oživovat. V resuscitaci pak pokračovala i záchranka, která pacientku v těžkém stavu odvezla do nemocnice.

Mimořádnou statečnost prokázal muž, který až do příjezdu záchranářů držel ženu v bezvědomí nad vodou, trvalo to asi půl hodiny.

Podle předsedy Vodní záchranné služby Karlovy Vary - Jesenice Martina Schmida je k takovému výkonu zapotřebí velká fyzická zdatnost.

„Pokud člověk není školený a takto se zhorší počasí, nedoplave většinou těch 500 metrů ke břehu sám, natož aby někoho táhl. Pro 99 procent lidí je to neřešitelná situace. Muž musel tu paní hodně milovat, že ji dokázal půl hodiny držet nad vodou. Navíc když jim loď, kterou měli, neposkytovala oporu aspoň jako plovák. Měl to určitě moc těžké a prokázal velkou fyzickou zdatnost,“ řekl Schmid.

Jak uvedl, podobné náhlé zhoršení počasí, jaké přišlo teď v pondělí, není na Jesenické přehradě neobvyklé.

„Stává se to, často se tam mění vítr, skoro jako na horách. Vyplujete, je hezky, a najednou vás někde uprostřed přehrady překvapí, když začne foukat. Může to zaskočit i ty, co to tam znají, natož neznalé. Určitě v takovém případě hrozí nebezpečí a je důležité se co nejdříve dostat ke břehu, je jedno k jakému,“ podotkl šéf vodních záchranářů.