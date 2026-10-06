Sucho nabídlo netradiční pohled na přehradu. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se kdysi klenul na říčkou Teplá. Ta je v současné době hlavním zdrojem vody pro přehradu. Ke starému mostu přicházejí za nevšedním zážitkem desítky lidí a vydávají se po něm i na druhou stranu koryta.
Záměr přehradit koryto Teplé přehradou se zrodil po katastrofální povodni z roku 1890, která doslova spláchla Karlovy Vary. Ochrana krajského města před velkou vodou je tak hlavním posláním této přehradní nádrže.
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Přípravné práce na budování přehrady začaly v roce 1911, přerušila je ale první světová válka. Přehradní hráz tak vznikla až v meziválečném období v letech 1931 až 1935.
Současná situace v přehradě je podle hrázného Aleše Gartnera, který zde pracuje už více než 20 let, extrémní. To, že by nad hladinu vystoupily zbytky historického mostu, nepamatuje.
„Náznaky, že by k podobné situaci mohlo dojít, už byly v minulých letech. Ale kvůli nedostatku vody hladina takto nízko ještě nikdy nebyla,“ potvrdila Dana Zikešová, mluvčí Povodí Ohře.
To ovšem podle ní neznamená, že by nikdy nebyla přehrada prázdná. „V prosinci 2003 jsme ji vypustili kvůli kontrole hráze, v květnu 1999 pak také kvůli nutným pracím. Ale nikdy to nebylo kvůli nedostatku vody,“ upřesnila mluvčí.
Omezením odtoku se společnosti Povodí Ohře podařilo situaci stabilizovat. V současné době odtéká 160 litrů za sekundu, přítok je 150 litrů. „Hladina nebude klesat tak rychle,“ řekla Zikešová. Hrázný přitom může na základě povolení snížit odtok až na 100 litrů za sekundu.
Řeka Teplá jako zdroj vody pro Březovou je pravostranným přítokem Ohře. „Obecně se dá říct, že právě pravostranné přítoky řeky jsou citlivé na klimatické změny a sucho. Teplá patří mezi první toky, které na sucho trpí, čímž dochází ke špatné hydrologické situaci,“ dodala Dana Zikešová.
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5. října 2026