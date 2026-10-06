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Má chránit lázně před velkou vodou, nyní by ji ale přehrada sama potřebovala

Petr Kozohorský
  10:35
Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který se do dokončení stavby přehrady klenul nad říčkou Teplá. Stal se vyhledávaným cílem turistů. (1. října 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Tady byla ještě nedávno voda. Sucho změnilo přehradu Březová v bahnitou...
Tady byla ještě nedávno voda. Sucho změnilo přehradu Březová v bahnitou...
Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...
Rybáři při lovu na březích údolní nádrže Březová. (16. června 2021)
24 fotografií
Především jako ochrana Karlových Varů před povodněmi vznikla ve 30. letech minulého století přehrada Březová. Ta se letos dostala na historicky nejnižší stav zapříčiněný suchem. V minulosti ji vodohospodáři kvůli opravám vypustili dvakrát.

Sucho nabídlo netradiční pohled na přehradu. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se kdysi klenul na říčkou Teplá. Ta je v současné době hlavním zdrojem vody pro přehradu. Ke starému mostu přicházejí za nevšedním zážitkem desítky lidí a vydávají se po něm i na druhou stranu koryta.

Záměr přehradit koryto Teplé přehradou se zrodil po katastrofální povodni z roku 1890, která doslova spláchla Karlovy Vary. Ochrana krajského města před velkou vodou je tak hlavním posláním této přehradní nádrže.

OBRAZEM: Takto suchou přehradu Březová 20 let nikdo neviděl, láká spousty zvědavců

Přípravné práce na budování přehrady začaly v roce 1911, přerušila je ale první světová válka. Přehradní hráz tak vznikla až v meziválečném období v letech 1931 až 1935.

Současná situace v přehradě je podle hrázného Aleše Gartnera, který zde pracuje už více než 20 let, extrémní. To, že by nad hladinu vystoupily zbytky historického mostu, nepamatuje.

„Náznaky, že by k podobné situaci mohlo dojít, už byly v minulých letech. Ale kvůli nedostatku vody hladina takto nízko ještě nikdy nebyla,“ potvrdila Dana Zikešová, mluvčí Povodí Ohře.

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který se do dokončení stavby přehrady klenul nad říčkou Teplá. Stal se vyhledávaným cílem turistů. (1. října 2026)
Tady byla ještě nedávno voda. Sucho změnilo přehradu Březová v bahnitou planinu. (1. října 2026)
Tady byla ještě nedávno voda. Sucho změnilo přehradu Březová v bahnitou planinu. (1. října 2026)
Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který se do dokončení stavby přehrady klenul nad říčkou Teplá. Stal se vyhledávaným cílem turistů. (1. října 2026)
24 fotografií

To ovšem podle ní neznamená, že by nikdy nebyla přehrada prázdná. „V prosinci 2003 jsme ji vypustili kvůli kontrole hráze, v květnu 1999 pak také kvůli nutným pracím. Ale nikdy to nebylo kvůli nedostatku vody,“ upřesnila mluvčí.

Omezením odtoku se společnosti Povodí Ohře podařilo situaci stabilizovat. V současné době odtéká 160 litrů za sekundu, přítok je 150 litrů. „Hladina nebude klesat tak rychle,“ řekla Zikešová. Hrázný přitom může na základě povolení snížit odtok až na 100 litrů za sekundu.

Řeka Teplá jako zdroj vody pro Březovou je pravostranným přítokem Ohře. „Obecně se dá říct, že právě pravostranné přítoky řeky jsou citlivé na klimatické změny a sucho. Teplá patří mezi první toky, které na sucho trpí, čímž dochází ke špatné hydrologické situaci,“ dodala Dana Zikešová.

5. října 2026
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