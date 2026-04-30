Senior srazil na přechodu ženu s dítětem, pro vážně zraněnou letěl vrtulník

Vážná nehoda se stala krátce po jedné hodině odpoledne v ulici Kapitána Jaroše.
Podle policie sedmdesátiletý šofér řídil vozidlo značky Dacia a na přechodu pro chodce narazil do čtyřiačtyřicetileté ženy a nezletilé dívky.
„Řidič reagoval bržděním, střetu se mu ale bohužel nepodařilo zabránit,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
Žena utrpěla vážná zranění, kvůli kterým byla letecky transportována do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Jednalo se o poranění zejména v oblasti pánve a dolních končetin.
„Nezletilou osobu jsme s lehčím poraněním převezli na emergency do karlovarské nemocnice,“ informovala mluvčí krajských záchranářů Simona Kratochvílová.
Po dobu vyšetřování nehody byla silnice zcela uzavřena a dopravní policisté použili na objasnění kolize 3D skener.
Dechovou zkoušku měl šofér negativní. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a dopravní nehodou se karlovarští kriminalisté nadále zabývají,“ uzavřel Bílek.