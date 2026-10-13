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Tajemný důl v lesích i ozvěny Rapla. Turisté kvůli atrakcím dusí krušnohorské městečko

Jitka Dolanská
  8:00

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Cínový důl Sauersack | foto: Jan Hocek, pro iDNES.cz

Nájezdy turistů, živelné parkování, hromady odpadků. Nejmenší město v Česku Přebuz drtí nájezdy turistů. Lidé, kteří chtějí na vlastní oči vidět místa proslavená seriálem Rapl nebo míří k někdejšímu cínovému dolu a zajateckému táboru Sauersack, mění zapadlé horské městečko se 70 obyvateli k nepoznání. Trpí i okolí, které je přírodní rezervací.
Když přijedou turisté, mnozí zajedou autem co nejdál do lesa, hlučí, na rozsáhlých rašeliništích si rozdělají oheň, v Rolavském rybníce se přes zákaz vykoupou. Prý o tom, že se to nesmí, nevěděli.

Rudolf Kovaříkochránce přírody

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Tajemný důl v lesích i ozvěny Rapla. Turisté kvůli atrakcím dusí krušnohorské městečko

Premium
Cínový důl Sauersack

Nájezdy turistů, živelné parkování, hromady odpadků. Nejmenší město v Česku Přebuz drtí nájezdy turistů. Lidé, kteří chtějí na vlastní oči vidět místa proslavená seriálem Rapl nebo míří k někdejšímu...

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