Když přijedou turisté, mnozí zajedou autem co nejdál do lesa, hlučí, na rozsáhlých rašeliništích si rozdělají oheň, v Rolavském rybníce se přes zákaz vykoupou. Prý o tom, že se to nesmí, nevěděli.
Tajemný důl v lesích i ozvěny Rapla. Turisté kvůli atrakcím dusí krušnohorské městečko
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