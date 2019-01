Pravoslavní očistili svou duši mrazivou koupelí u Svatošských skal

„Koupel pro mě představuje tradici. Do studené vody se nořím každý rok a musím říct, že minus sedm stupňů opravdu ještě není zima. Je to spíše teplo,“ uvedl Alexander, který je původem z Ukrajiny. Zároveň dodal, že v jeho domovině bývá na svátek Zjevení Páně třeba i minus dvacet stupňů.



Věřící museli být letos před vstupem do jezírka opatrní, neboť jeho břeh namrzal. Většina ctila tradici, podle které se má člověk třikrát potopit pod hladinu a třikrát pokřižovat. Věřící se shodovali, že pocity jsou po ledové lázni úžasné.

„Cítím se překrásně. Tuhle tradici dodržuji každý rok. Dochází během ní ke smytí hříchů a duše je pak čistá,“ vysvětlila Liliia. Zároveň ale poznamenala, že letos pro ni byla koupel opravdu hodně studená. Ponořit se mezi jesetery a pstruhy v jezírku lákalo i Stanislava, o lázni se ale dozvěděl na poslední chvíli a nevzal si s sebou věci.

„Jinak bych určitě také šel, příští rok už s tím budu počítat, studená voda mi nevadí,“ řekl. Sváteční tradice na něj čekala doma pod ledovou sprchou. Jak totiž připomněl, 19. ledna má očistné schopnosti kterákoli proudící voda, nejen ta, která přitéká do tamního jezírka ze skal.

Pravoslavné věřící, kteří míří do očistné lázně, už zhruba patnáct let vítá ve Svatošských skalách provozovatel výletní restaurace Hynek Novák. Letošní příprava jezírka podle něj trvala čtyři dny. „Museli jsme ho kompletně vyčistit, protože v něm byla kalná voda kvůli tomu, že bylo dlouho sucho. Poté jsme do jezírka ještě instalovali bazénové schůdky,“ řekl.

Lidem nabídl po lázni i vyhřáté zázemí v podobě převlékárny, sprchy a sauny. Tentokrát jim nemusel v jezírku prosekávat led, jako tomu bylo vloni. „Mrznout začalo teprve v pátek a voda má čtyři stupně. Minulý rok měla dva a led se tam vytvořil,“ uvedl.

Svátkem Zjevení Páně, nebo také svátkem Tří králů či Epifanií končí pravoslavným věřícím Vánoce. Podle tradice si v tento den připomínají křest Ježíše Krista, proto je po dopolední mši součástí oslav také očistná koupel. Pravoslaví se řídí Juliánským kalendářem, který je oproti Gregoriánskému o 13 dní opožděný. Pravoslavné Vánoce tak začaly až 7. ledna, nikoli 25. prosince.



