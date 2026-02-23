Zadlužené Prameny požádají novou vládu o pomoc, zapojí se i prezident

Jitka Dolanská
  11:11
Obec Prameny na Chebsku, donedávna nejzadluženější ves v republice, chce požádat vládu o pomoc se splácením bezúročné půjčky 29 milionů korun. Roční rozpočet obce činí tři miliony korun a z toto 800 tisíc každoročně ukrojí splátka dluhu. Pramenští tak ze svého rozpočtu stěží zajistí základní chod obce. Peníze na opravy a rozvoj nemají vůbec.
Prameny, malá obec ležící ve Slavkovském lese, už roky bojuje s dluhy. Teď se...

Prameny, malá obec ležící ve Slavkovském lese, už roky bojuje s dluhy. Teď se zdá, že se její situace začíná zlepšovat. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Prameny, malá obec ležící ve Slavkovském lese, už roky bojuje s dluhy. Teď se...
Prameny, malá obec ležící ve Slavkovském lese, už roky bojuje s dluhy. Teď se...
Prameny, malá obec ležící ve Slavkovském lese, už roky bojuje s dluhy. Teď se...
Nejzadluženější obec v ČR Prameny musela v dražbě prodat i budovu obecního...
26 fotografií

Nadějí je šance, že se podaří přesvědčit stát, aby půjčku, nebo alespoň její část, Pramenům odpustil.

„Chceme letos požádat novou vládu, aby nám s dluhem pomohla. Máme i příslib prezidenta Petra Pavla, že se ve věci chce angažovat. Za to bychom byli rádi. Splácíme sice bezúročně, ale z peněz, které nám na účtu zbydou, pokryjeme jen to nejnutnější. Kdybychom se zbavili dluhů, moc by nám to pomohlo, obec by mohla opět volně dýchat,“ řekla starostka Pramenů Michala Málková (Společné Prameny).

Stát půjčil zadluženým Pramenům 34 milionů, obec po letech odblokuje účty

Podle jejích slov obec na investice, jako jsou například chodníky, komunikace či úprava zeleně, nemá peníze. „Nutně potřebujeme opravit kanalizaci. Podle posledního průzkumu je v mnohem horším stavu, než jsme si donedávna mysleli. To samé platí o čistírně odpadních vod. Ale v současnosti pro nás úvěr nepřipadá v úvahu. Na ten můžeme pomyslet, až se podaří vypořádat se s dluhy,“ popsala problémy Málková.

Prameny se dostaly do potíží, když před lety chtěly vybudovat stáčírnu minerálních vod a navázat na slavnou lázeňskou minulost obce.

Prameny prodaly zbývající pozemky, po deseti letech se obci odblokují účty

Jak říkal tehdejší starosta Václav Brenner, Prameny leží na vodě, pojďme toho využít. Obec nechala udělat vrty, zaplatila rozbory vody, nechala změřit vydatnost pramenů a protože vše tehdy vypadalo nadmíru dobře, zadala zpracování projektové dokumentace na stavbu lázeňské budovy.

Ta měla stát na místě už dříve zbourané léčebny. Jenže proces se zadrhl a obec, která si vzala úvěr a počítala, že jej bude splácet ze stáčení minerálek, se ocitla v dluzích. A ty rostly.

Když v roce 2012 do čela obce nastoupila dosavadní starostka Málková, dlužila víska, kde dnes žije kolem stovky obyvatel, přibližně 120 milionů korun. Obec přišla o většinu majetku a před tím byla i několik let bez zastupitelstva, protože o vedení zadlužených Pramenů nikdo neměl zájem. Základní správu muselo tehdy zajistit ministerstvo vnitra.

Zadlužené Prameny zažily lázeňskou slávu i několik strmých pádů

Obří dluhy a rozdílné názory na to, jak situaci řešit, měly zásadní dopad na atmosféru v obci i sousedské vztahy. Přesto se Prameny dokázaly se svými závazky poprat. Bezúročná státní půjčka obci v roce 2021 umožnila splatit všechny exekuce a odblokovat tím obecní účty.

Pomohla i veřejná sbírka, vypsaná v roce 2018, v níž se vybraly necelé tři miliony. Díky penězům dárců obec mohla opravit, zmodernizovat a rozšířit veřejné osvětlení. Za přispění dotace z ministerstva pro místní rozvoj zbourala ruinu v centru a nechala opravit povrch komunikace u rodinných domků. Vzniklo zde také nové víceúčelové hřiště.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hotelový fantom krade z pokojů peníze i elektroniku. Řádí hlavně ve dvou městech

Kriminalisté pátrají po muži podezřelého z devíti vloupání do hotelových pokojů

Kriminalisté pátrají po muži ze Slovenska, který se minimálně devětkrát vloupal do hotelových pokojů, především v Praze a Karlových Varech. Lidem ukradl platební karty, hotovost, elektroniku či celá...

Čtrnáctiletý lyžař po pádu prolétl ochrannou sítí, zranila se i mladá snowboardistka

Pro zraněnou šestnáctiletou snowboardistku přiletěl na Klínovec záchranářský...

Dvě vážná zranění řešili v neděli záchranáři Horské služby Krušné hory ve středisku Boží Dar – Neklid. Jen několik minut po sobě zde měli nehodu devatenáctiletá snowboardistka a teprve čtrnáctiletý...

Vážné problémy se statikou. Rekonstrukce keramické školy potrvá déle

Studie společnosti Petr Hájek Architekti uspěla v soutěži na budoucí podobu...

Problémy provázejí rekonstrukci a dostavbu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Stav historické budovy je horší, než se čekalo. Podle krajské radní Michaly...

Chodov dluží za teplo 60 milionů, kvůli sporu o rozvody. Starosta píše Babišovi

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Na více než 60 milionů korun se vyšplhal dluh Chodova na Karlovarsku vůči dodavateli tepla a teplé vody. Důvodem je vleklý spor chodovské radnice se společností Marservis, která si neoprávněně činí...

Problémy s řečí i motorikou. Výuka prvňáčků bude náročnější, bojí se školy

Ilustrační snímek

Omezení odkladů školní docházky a rušení přípravných tříd, které přináší novela školského zákona, přinese podle odborníků problémy do prvních ročníků základních škol. Ředitelé se obávají, že nový...

Zadlužené Prameny požádají novou vládu o pomoc, zapojí se i prezident

Prameny, malá obec ležící ve Slavkovském lese, už roky bojuje s dluhy. Teď se...

Obec Prameny na Chebsku, donedávna nejzadluženější ves v republice, chce požádat vládu o pomoc se splácením bezúročné půjčky 29 milionů korun. Roční rozpočet obce činí tři miliony korun a z toto 800...

23. února 2026  11:11

Klasickou fotografii snad čeká stejné vzkříšení jako vinylové desky

Symbolický klíč od chebské galerie G4 převzala od jejího zakladatele Zbyňka...

Nejstarší galerie fotografie G4 v Česku, kterou před 40 lety založil a až do letoška vedl Zbyněk Illek, změnila vedení. Nová ředitelka chebské „Gé čtyřky“ Alice Šmídová je absolventkou Institutu...

22. února 2026  9:15

Dej ránu, braň se i deštníkem. Odborníci učí, jak se ubránit vším, co je po ruce

Kurzy sebeobrany jsou určené hlavně pro ženy a seniory.

Řadu let funguje v Sokolově kurz sebeobrany. Pod vedením zkušených instruktorů se ženy a senioři učí, jak se agresivním útočníkům aktivně bránit. Dozví se také, jak se chovat, aby případným atakům...

21. února 2026  8:45

U startu rakety bude i gymnazista z Ostrova. Vybrali ho do mezinárodního týmu

Premium
Daniel Biskup.

Když se řekne Artemis II, milovníkům kosmonautiky se téměř zastaví srdce. Vědí, že raketa, která bude startovat z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě, už brzy vynese k Měsíci čtyřčlennou...

20. února 2026

Senior svou spolubydlící urážel a napadal, pak na ni namířil jateční pistoli

Jateční pistole.

Z vyhrožování a týrání se před zákonem zodpovídá sedmdesátiletý senior z malé obce na Nejdecku. Od konce minulého roku podle policie opakovaně napadal o deset let mladší známou, která se k němu...

20. února 2026  12:38

Problémy s řečí i motorikou. Výuka prvňáčků bude náročnější, bojí se školy

Ilustrační snímek

Omezení odkladů školní docházky a rušení přípravných tříd, které přináší novela školského zákona, přinese podle odborníků problémy do prvních ročníků základních škol. Ředitelé se obávají, že nový...

20. února 2026  10:30

Rvačka cizinců se zvrtla. Útočníkovi selhal nůž, skončil hůře než napadený

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

Z pokusu o vraždu obvinili kriminalisté čtyřiatřicetiletého cizince, který byl 6. února jedním z aktérů rvačky před hernou v Chebu. Došlo v ní na nože, oba rivalové skončili v nemocnici. Útočník ve...

19. února 2026

Hotelový fantom krade z pokojů peníze i elektroniku. Řádí hlavně ve dvou městech

Kriminalisté pátrají po muži podezřelého z devíti vloupání do hotelových pokojů

Kriminalisté pátrají po muži ze Slovenska, který se minimálně devětkrát vloupal do hotelových pokojů, především v Praze a Karlových Varech. Lidem ukradl platební karty, hotovost, elektroniku či celá...

19. února 2026  12:53

Vážné problémy se statikou. Rekonstrukce keramické školy potrvá déle

Studie společnosti Petr Hájek Architekti uspěla v soutěži na budoucí podobu...

Problémy provázejí rekonstrukci a dostavbu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Stav historické budovy je horší, než se čekalo. Podle krajské radní Michaly...

19. února 2026  10:20

Zloděj se nechal zamknout v prodejně. Když už chtěl začít krást, spustil alarm

ilustrační snímek

Velmi snadno dopadli chebští policisté dvaatřicetiletého zloděje, který se nechal v sobotu večer krátce zavíračkou zamknout v jedné ze zdejších prodejen. Když už se chystal začít krást, nechtěně...

18. února 2026  12:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chodov dluží za teplo 60 milionů, kvůli sporu o rozvody. Starosta píše Babišovi

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Na více než 60 milionů korun se vyšplhal dluh Chodova na Karlovarsku vůči dodavateli tepla a teplé vody. Důvodem je vleklý spor chodovské radnice se společností Marservis, která si neoprávněně činí...

18. února 2026  10:06

Dražší stání v centru města. Mariánské Lázně mění parkovací systém

Mariánské Lázně

V Mariánských Lázních se mění systém parkování. V ulicích přibudou nové automaty a informační cedule, součástí změn bude také úprava dopravního značení. Parkovné se v některých částech města zvýší.

17. února 2026  9:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.