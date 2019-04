Opozice v Pramenech navrhne, aby obec část obřího dluhu umazala promlčením

„Jako opoziční zastupitelky jsme požádaly o svolání zastupitelstva, na němž chceme projednat s našimi kolegy návrh na částečné zastavení exekuce z důvodu promlčení některých exekučních titulů,“ uvedla Anna Fábiková z uskupení Prameny šťastné a veselé, která návrh prosazuje spolu s Kateřinou Třešňákovou a Martou Šmídovou.

Podle jejích slov se zastupitelky spojily s právníky a po revizi některých závazků a mnoha právních konzultacích společně došly k názoru, že vznést námitku promlčení a podat návrh na částečné zastavení exekuce je možné hned u několika exekučních titulů.

„Promlčení je legitimní způsob, jak vyřešit část závazků obce. Podle našich propočtů by se mělo jednat o částku vyšší než 20 milionů korun. Návrh na částečné zastavení exekuce však musí podat obec a toto rozhodnutí v zájmu obce musí učinit zastupitelstvo,“ uvedla Fábiková.

„Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že se návrhem na částečné zastavení exekuce bude zabývat soud, je nanejvýš vhodné, aby k zastupování obce Prameny v této věci byl zmocněn právní zástupce,“ podotkla.

Vzhledem k tomu, že obec nemá volné peníze, oslovily zastupitelky s prosbou o pomoc právničku Zdeňku Polákovou, která se na revizi předložených dokumentů bezplatně podílela. „Tato advokátka také souhlasila s tím, že by obec Prameny zastupovala v exekučním řízení,“ konstatovala Fábiková.

Opoziční zastupitelky míní, že promlčení je pro Prameny velkou nadějí, jak se znovu a rychleji svobodně nadechnout.

„Máme za to, že vznést námitku promlčení a podat návrh na částečné zastavení exekuce pro obec Prameny je velká příležitost. Zastupitelé by měli spojit síly a tuto jedinečnou šanci využít. Dokázat, že nám všem jde především o prospěch obce a že jako dobří hospodáři využijeme tuto výzvu zkrátit dobu splácení možná až o 30 let,“ dodala Fábiková.

Starostka je s hodnocením záměru opatrná

Stávající starostka Michala Málková však přílišný optimismus mírní. „Zatím k tomu nemohu říct vůbec nic. Nevíme, z jakých podkladů ta zjištění vycházela, s návrhem není koalice seznámena, proto nechci v tuto chvíli nic předjímat. Věcí se budeme zabývat v květnu. Po projednání se zastupitelé dohodnou na dalším postupu,“ řekla Málková.

Prameny se do finančních problémů dostaly kvůli ambiciozním plánům na stavbu stáčírny v 90. letech minulého století. Plán však zkrachoval a dluhy se spolu s penále postupně vyšplhaly do závratné výše, přesáhly sto milionů korun. Zastupitelstvo se rozpadlo, do mimořádných voleb se nepřihlásili žádní kandidáti. Obec proto vedl úředník pověřený ministerstvem vnitra.

Zvolit řádné vedení obce se podařilo po několika neúspěšných pokusech až v roce 2012. Od té doby trvá snaha radnice vymanit se z obřího dluhu, dosáhnout odblokování účtu a začít normálně hospodařit.

Jenže i to má svoje úskalí. Lidé v Pramenech se nemohou domluvit, jak s dluhem naložit, někteří se obávají ruského věřitele a rozprodeje zbývajícího obecního majetku. Zastupitelstvo se proto několikrát rozpadlo a lidé museli znovu k urnám.

To by se po loňských komunálních volbách už opakovat nemělo. Namísto pěti zastupitelů, kteří se tu volili dosud, dali obyvatelé malé vísky na Mariánskolázeňsku důvěru rovnou devíti místním. Důvodem bylo udržet zastupitelstvo v chodu, i když někteří ze zastupitelů odstoupí.