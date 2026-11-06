Otřesný případ nedůstojného chování se stal 23. října při úplně prvním svozu těl uhynulých zvířat z karlovarské veterinární kliniky Elite Vet. Na záznamech bezpečnostních kamer je jasně, jak pracovník hází těla zvířat z terasy do korby vozu. Na případ jako první upozornil denik.cz. Video z incidentu koluje na sociálních sítích.
Autenticitu záznamu iDNES.cz potvrdil provozovatel kliniky Lukáš Nechanický. Podle jeho vyjádření byl svoz takzvaných kadáverů domluvený na půl osmou ráno. Řidič ze svozové firmy ovšem přijel o deset minut dříve, tedy v době, kdy ještě na klinice nebyla asistentka, která měla svoz zajistit. „Byly tam jenom uklízečky,“ potvrdil Nechanický.
Muži se ale zřejmě nechtělo čekat, a tak začal svévolně vyndávat z mrazáků těla mrtvých zvířat. Na protesty uklízeček nedbal, naopak se k nim podle jejich svědectví choval vulgárně. „Muž se rozčiloval, že klinika nemá zadní vchod a rampu. Podmínky pro svoz kadáverů přitom byly domluvené dopředu,“ řekl provozovatel kliniky.
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Bezprostředně po incidentu proto kontaktoval svozovou firmu. Dosud však reakci na stížnost nedostal. Společnost Vapo z Podbořan, která provozuje kafilérii, vydala na svých webových stránkách obšírné vyjádření k celému incidentu. V něm se odkazuje právě na fakt, že klinika nedisponuje rampou a zadním vchodem.
„Náš pracovník se tak ocitl v situaci, kdy musel hledat způsob, jak svoz vůbec uskutečnit. Jednou z teoretických možností bylo přenášení uhynulých zvířat přes prostory kolem obchodů. Takový postup však náš pracovník považoval za naprosto nevhodný a z hygienického i etického hlediska nepřijatelný. Nakonec zvolil způsob, který měl podle jeho vyhodnocení umožnit dokončení svozu bez dalšího pohybu uhynulých zvířat veřejnými prostory. Při manipulaci proto docházelo k jejich spouštění z balkonu přímo do svozového vozidla,“ popsala svou verzi příběhu společnost Vapo.
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Ta chápe, že zvolený postup mohl být pro svědky šokující. „Nechceme jej prezentovat jako standardní ani žádoucí. Je však důležité, aby byly při hodnocení celé události známy také její skutečné příčiny a podmínky, za kterých náš pracovník jednal,“ stojí krom jiného ve vyjádření společnosti.
Případem se už zabývají policisté i odborníci Krajské veterinární správy Karlovarského kraje. „Můžeme potvrdit, že jsme zaznamenali video zveřejněné na sociálních sítích, které zachycuje nevhodný způsob manipulace se zemřelými zvířaty v jednom z veterinárních pracovišť v Karlových Varech,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.
Vedle karlovarských policistů na objasnění okolností případu pracují i příslušné orgány státní správy. „Dostali jsme podnět, budeme se tím zabývat,“ potvrdil Roman Čejka, ředitel Krajské veterinární správy Karlovarského kraje. Blíže se vyjadřovat nechtěl. „Nejdříve musíme zjistit veškeré okolnosti,“ vysvětlil.