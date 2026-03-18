Tragédie na stavbě. Mladého muže zavalil nakládací stroj, zraněním podlehl

  15:20
O život ve středu odpoledne přišel v Ostrově na Karlovarsku mladý muž. Zavalil ho nakládací stroj. Přivolaní zdravotničtí záchranáři se těžce zraněného se zástavou oběhu snažili ještě zachránit, ale marně. Pracovním úrazem se už zabývají policisté.
ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjížděly k pracovnímu úrazu před půl druhou odpoledne.

„Můžeme potvrdit, že jsme zasahovali u mimořádně závažné události, při které došlo k těžkému pracovnímu úrazu mladého muže během stavebních prací. Muž byl zavalen nakládacím strojem a utrpěl rozsáhlá poranění,“ informovala za záchrannou službu Simona Kratochvílová.

Dispečer na místo okamžitě vyslal výjezdové skupiny RZP, RV s lékařem a také inspektora provozu.

Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

„Po příjezdu našich záchranářů byl pacient v kritickém stavu, došlo u něho k zástavě oběhu v důsledku těžkého polytraumatu. Záchranáři okamžitě zahájili rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci,“ popsala Kratochvílová.

I přes maximální úsilí všech zasahujících se jim nepodařilo životní funkce jednadvacetiletého muže obnovit. „Po několika minutách byla resuscitace ukončena a lékařka na místě konstatovala úmrtí,“ uzavřela za záchrannou službu Kratochvílová.

Pracovním úrazem se už zabývají karlovarští policisté. „U zemřelého byla nařízena soudní pitva. Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno,“ sdělil policejní mluvčí Jan Bílek.

Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů a to ze sboru Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov a dobrovolní hasiči z Ostrova.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Policisté našli pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli dvaačtyřicetiletou ženu z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Vypátrali ji v Ústeckém kraji a je v pořádku. Svědci ji předtím zahlédli v Karlových Varech.

Když to na výletníka přišlo. V lázeňských lesích měli 120 kadibudek, zůstala jediná

Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových...

Poslední lesní toaletu z přelomu 19. a 20. století se podařilo dochovat na původním místě v lázeňských lesích pod Vítkovou horou u Beethovenovy stezky v Karlových Varech. Suchých záchodků, které byly...

Piráti silnic překročili rychlost o desítky kilometrů v hodině, hned přišli o papíry

Řidiči na Karlovarsku překročili rychlost o desítky kilometrů, přišli o papíry

Dopravní policisté z Karlovarska sebrali řidičské průkazy hned dvěma šoférům. První se na silnici první třídy kolem jejich radaru prohnal rychlostí téměř 120km/h, druhý na dálnici jel skoro...

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

18. března 2026  15:20

V Aši řeší problém s odpadními vodami, větší část jich končí v přírodě

Ilustrační snímek

Město Aš na Chebsku řeší problém s odpadními vodami. Jak ukázal hydrogeologický průzkum, který v regionu před dvěma lety dokončila společnost Vodní zdroje Praha, v řadě místních částí města končí...

18. března 2026  9:56

Posun ve vleklém sporu o teplo v Chodově. Výměníky přebírá město, lidé ušetří

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Město Chodov na Sokolovsku začalo s přebíráním tepelných výměníků, o které se zhruba 20 let soudilo se soukromou společností Marservis. Soudy naposledy rozhodly, že majetek tepelného hospodářství...

17. března 2026  16:36

Vykradl modlitebnu, pak v kukle přepadl známého. Mladíkovi hrozí až deset let

Vazební věznice Hradec Králové

Až desetiletý pobyt za mřížemi hrozí devatenáctiletému mladíkovi z Karlových Varů. Muž se nejprve vloupal do modlitebny, kde ukradl několik věcí. O měsíc později si vzal kuklu a pistoli a přepadl ...

17. března 2026  11:24

Když to na výletníka přišlo. V lázeňských lesích měli 120 kadibudek, zůstala jediná

Poslední dochovanou historickou lesní toaletu u Beethovenovy stezky v Karlových...

Poslední lesní toaletu z přelomu 19. a 20. století se podařilo dochovat na původním místě v lázeňských lesích pod Vítkovou horou u Beethovenovy stezky v Karlových Varech. Suchých záchodků, které byly...

16. března 2026  13:06

Radnice v Aši koupila vilu, v níž sídlí ordinace. Služby rozšíří

Vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko,...

Město Aš koupilo vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko. Ordinace zdejších lékařů plánuje zachovat a rozšířit. Prostor, kde aktuálně sídlí zubní, oční a praktický...

15. března 2026  7:24

Na farmě u Hazlova děti zjišťují, že zelenina neroste v supermarketu

Rodinná farma Kořeny v Lipné u Hazlova spolupracuje se základními a středními...

Když před čtyřmi lety vznikla v Lipné u Hazlova rodinná farma Kořeny s cílem pěstovat kvalitní zeleninu, ovoce a bylinky, mnozí ze zemědělců v okolí si klepali na čelo. Jenže se ukázalo, že to...

14. března 2026  8:08

Sokolovská ortopedie posiluje, nový primář přináší zkušenosti z Německa

Délka pobytu na operačním sále je kolem půl hodiny. Pacientovi zůstane pouze...

Sokolovská ortopedie prochází výraznou proměnou. V čele oddělení stanul nový primář s bohatými zkušenostmi z přední německé kliniky, tým se specializuje a pacientům jsou k dispozici výkony, které se...

13. března 2026  10:17

Policisté našli pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli dvaačtyřicetiletou ženu z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Vypátrali ji v Ústeckém kraji a je v pořádku. Svědci ji předtím zahlédli v Karlových Varech.

11. března 2026  12:35,  aktualizováno  13. 3. 9:51

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Piráti silnic překročili rychlost o desítky kilometrů v hodině, hned přišli o papíry

Řidiči na Karlovarsku překročili rychlost o desítky kilometrů, přišli o papíry

Dopravní policisté z Karlovarska sebrali řidičské průkazy hned dvěma šoférům. První se na silnici první třídy kolem jejich radaru prohnal rychlostí téměř 120km/h, druhý na dálnici jel skoro...

12. března 2026  14:07

Bezohledný a bezcitný. Manipulátor zotročovaným dívkám zničil život, řekl soud

Obžalovaný Roman M. u Vrchního soudu v Praze (12. března 2026)

Roman M. z Karlových Varů si odpyká deset let vězení za dlouhodobé znásilňování, týrání a vydírání tří dívek, s nimiž se postupně seznámil přes internet. Trest mu dnes pravomocně potvrdil pražský...

12. března 2026  13:19

