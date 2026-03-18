Tragédie na stavbě. Mladého muže zavalil nakládací stroj, zraněním podlehl

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjížděly k pracovnímu úrazu před půl druhou odpoledne.
„Můžeme potvrdit, že jsme zasahovali u mimořádně závažné události, při které došlo k těžkému pracovnímu úrazu mladého muže během stavebních prací. Muž byl zavalen nakládacím strojem a utrpěl rozsáhlá poranění,“ informovala za záchrannou službu Simona Kratochvílová.
Dispečer na místo okamžitě vyslal výjezdové skupiny RZP, RV s lékařem a také inspektora provozu.
„Po příjezdu našich záchranářů byl pacient v kritickém stavu, došlo u něho k zástavě oběhu v důsledku těžkého polytraumatu. Záchranáři okamžitě zahájili rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci,“ popsala Kratochvílová.
I přes maximální úsilí všech zasahujících se jim nepodařilo životní funkce jednadvacetiletého muže obnovit. „Po několika minutách byla resuscitace ukončena a lékařka na místě konstatovala úmrtí,“ uzavřela za záchrannou službu Kratochvílová.
Pracovním úrazem se už zabývají karlovarští policisté. „U zemřelého byla nařízena soudní pitva. Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno,“ sdělil policejní mluvčí Jan Bílek.
Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů a to ze sboru Karlovy Vary, Ostrov a Sokolov a dobrovolní hasiči z Ostrova.