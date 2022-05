Cheb chce prodat pozemky na stavbu rodinných domů, má ale podmínky

„Jedná se o lokalitu ulic Ke Střelnici a Malá, kde jsme se pokoušeli o prodej už jednou. V současné době se snažíme vyjít vstříc námitkám obyvatel Podhradu. Jedna z podmínek pro developera tedy je, aby byla zachovaná prostupnost tím územím,“ upřesnil místostarosta Ladislav Hrubý.

Investor podle něj také bude muset do pěti let na zmíněném území alespoň zčásti začít se stavbou komunikací a po dokončení je předat městu. „Rovněž jsme stanovili podmínku, že do pěti let musí dokončit alespoň jednu stavbu,“ doplnil Hrubý. Cena, která vzešla ze znaleckého posudku, je 1200 korun plus DPH.

Investoři se už mohou hlásit, záměr je v plném znění zveřejněn na městské úřední desce a to až do 6. června, kdy bude vstupní kolo ukončeno. „Aukční kolo výběru se uskuteční 8. června,“ nastínil Hrubý.

Podle jeho slov se jedná o pozemek o výměře přibližně 15 tisíc metrů čtverečních, přičemž nebude moci být zastavěna celá plocha pozemku. Na části budou například obslužné komunikace či zeleň.

„My počítáme s tím, že by tam v budoucnu mohlo stát nějakých 12 rodinných domů, ale je pravda, že to, jakým způsobem se území využije, necháváme zcela na investorovi. Podmínkou je pouze, aby splnil normy vyplývající z veřejného práva a ze stavebních předpisů, jinak jej nijak neomezujeme,“ uvedl Hrubý.

Město připravuje k výstavbě rovněž lokalitu bývalých kasáren na Zlatém vrchu. Má už i zájemce, který by chtěl část území zastavět.

„S ním stále jednáme a ta jednání jsou velmi komplikovaná. Definovali jsme zhruba tři oblasti, ve kterých nepanuje shoda, a já osobně se domnívám, že buď se nám podaří se do dvou měsíců domluvit, nebo k dohodě nedojde. V případě, že se domluvíme na všech podmínkách, uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí a potom by měla běžet lhůta pěti případně deseti let na odkoupení území a zastavění podle navržené a schválené studie,“ doplnil Hrubý.