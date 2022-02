Pozemky za rozumnou cenu. I tak bojují radnice proti odlivu mladých rodin

Také ostrovská radnice se spolehla na developera, a to v případě prodeje čtyř desítek parcel na okraji místní části Květnová.

„Vypsali jsme výběrové řízení, do kterého se přihlásil jeden uchazeč. Pozemky získal za 350 korun za metr čtvereční, celkově tedy zaplatil 14,8 milionu korun,“ uvedl Marek Poledníček, místostarosta Ostrova s tím, že průměrná velikost jedné parcely je 1 058 metrů čtverečních.

Podmínkou města bylo, aby na kraji Květnové vzniklo bydlení venkovského typu. „To znamená se zastavěností maximálně dvacet procent,“ vysvětlil Poledníček.

Část pozemků chce investor po zasíťování prodat přímým zájemcům o výstavbu rodinných domů, některé domy postaví sám developer. Nezíská ovšem finanční podporu na individuální bytovou výstavbu, kterou město dává. Tu mohou využít ostatní stavebníci.

Pozemků na individuální výstavbu má podle místostarosty město dost. Aktuálně například řeší nabídky v lokalitě v Horním Žďáru.

Na developery spoléhá i Cheb. Jejich prostřednictvím už rozprodal pozemky k individuální výstavbě například na Zlaté louce. Podobně chce postupovat v případě bývalých kasáren na Zlatém vrchu. K developerským účelům jsou na stránkách města nabízeny rovněž pozemky v Hradišti u Chebu, v Podhradu, v Hájích a na Skalce.

Sokolov prodává pozemky přímo stavebníkům

Bez developerského mezičlánku se obejdou v Sokolově, kde městské pozemky prodávají přímo individuálním stavebníkům. Aktuálně tak na webu města radnice nabízí devět parcel v Roháčově ulici. Ty vznikly na místě někdejších armádních objektů.

„Velikost pozemků se pohybuje kolem 800 metrů čtverečních a minimální kupní cena začíná na zhruba 1 600 korun za jeden metr čtvereční,“ stojí na webových stránkách města. Zájemci o některý z pozemků se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky do 28. února.

Pravidla jsou přitom podle místostarosty Jana Picky jednoduchá. Kdo nabídne nejvíc, má pozemek. „Zájemci o jednotlivé pozemky nabídnou cenu, kterou jsou ochotni zaplatit. Parcelu pak zpravidla získá ten, kdo nabídne nejvíc,“ potvrdil místostarosta.

V Sokolově připravují další pozemky pro prodej. V lokalitě Jižní lom by jich mělo vzniknout na pět desítek. „Na zasíťování těchto parcel chceme získat peníze z projektu Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji,“ naznačil Picka.

Ze stejných peněz už dnes v Sokolově roste nová Krejcarová lávka. Ta spojuje město právě s lokalitou Jižní lom. Lávka by měla být hotová letos v květnu.

Lázně vsadily na kombinaci

Na kombinaci obou možností pak vsázejí v Mariánských Lázních. „V současnosti má město Mariánské Lázně v přípravě k tomuto účelu dvě lokality. Jedna je U Pily, kde by mělo vzniknout dvanáct parcel, druhá v bývalých hamrnických kasárnách. Tady by jich mělo být asi pět desítek, ale bude to složitější, proto zřejmě území nabídneme nějakému developerovi, aby tam ty parcely vznikly co nejdříve,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Kalina s tím, že za výtěžek z prodeje chce město dál rozvíjet budoucí zónu klidu v Hamrníkách.

Doplnil, že na projekt U Pily už je hotová projektová dokumentace a čeká se na její schválení stavebním úřadem.

„Musíme tam dovést inženýrské sítě a postavit silnici. V rozpočtu na to máme 25 milionů, už nyní je však jasné, že to stačit nebude, proto jsme také stavbu rozdělili do několika fází. V té první bych chtěl, aby se už koncem roku dostalo do oběhu prvních pět parcel. Je třeba si uvědomit, že v okolí této lokality má město další pozemky a my je tím vlastně zpřístupníme,“ vysvětlil Kalina.

Podle jeho slov město nabídkou parcel k individuální výstavbě bojuje proti odlivu mladých rodin. Proto i cena za metr čtvereční by měla být taková, aby si ji mohli dovolit i běžní lidé. „Chceme vyjít vstříc těm, kteří touží po životě v rodinném domě a kvůli tomu třeba z města odcházeli jinam,“ dodal Kalina.