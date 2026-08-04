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Na Sokolovsku hoří skládka. Nevětrejte, doporučují lidem kvůli kouři hasiči

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  16:09

Z požáru skládky odpadů u Tisové stoupá hustý dým, hasiči proto varují lidi v okolí, aby nevětrali. | foto: HZS Karlovarského kraje

Devět jednotek hasičů v úterý odpoledne likviduje požár skládky u Tisové na Sokolovsku. Kvůli velkému zakouření okolí požáru doporučují nevětrat a pokud možno vůbec nechodit do blízkosti skládky.

„V okolí zásahu se pohybuje větší množství hasičské techniky. Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost a respektování pokynů zasahujících složek IZS,“ varoval mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Patrik Žižka.

Na požár skládky tuhého komunálního odpadu upozornil hasiče svědek krátce po půl třetí odpoledne. Podle prvotních informací oheň likvidovalo šest jednotek. „Později přijeli i hasiči z Toužimi, kteří disponují speciální dýchací technikou,“ řekl Žižka.

Ve čtyři hodiny pak informoval, že se plochu požáru podařilo stáhnou na 20 krát 30 metrů.

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