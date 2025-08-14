Zprávu o požáru testovacího auta potvrdil mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Bližší podrobnosti, jako například důvod vzniku požáru, ovšem neuvedl.
„Byl to první incident podobného typu na polygonu na Sokolovsku,“ komentoval požár David Haidinger, mluvčí BMW Group ČR.
Do likvidace požáru se podle něj zapojila i hasičská jednotka, která funguje v rámci testovacího areálu automobilky.
|
Sem se nikdy nedostanete. Podívejte, jak budou v Česku testovat autonomní BMW
O tom, zda shořel vůz s klasickým motorem, nebo elektromobil, nechtěl spekulovat. „Na polygonu se testují prototypy, na nichž zkoušíme všechny možné pohonné jednotky,“ řekl pouze.
Bavorská automobilka postavila svůj vůbec největší testovací polygon za sedm miliard korun na někdejší výsypce Sokolovské uhelné. Testuje na něm například systémy autonomní jízdy.
|
13. září 2023